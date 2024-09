Horizon Zero Dawn: Warum der Preis plötzlich steigt!

Seit kurzem hat sich im PlayStation Store ein deutlicher Preisanstieg bemerkbar gemacht, der vielen Fans von Horizon Zero Dawn sauer aufstößt. Noch bis vor wenigen Tagen konnte die PS4-Version des Spiels für 19,99 Euro erworben werden. Doch plötzlich hat sich der Preis auf stolze 39,99 Euro verdoppelt! Was steckt hinter dieser Entscheidung?

Wenn du Horizon Zero Dawn schon länger auf deiner Wunschliste hattest, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass die „Complete Edition“, die für die PS4 erhältlich ist, früher deutlich günstiger war. Seit Mitte 2019 war das Spiel für 19,99 Euro zu haben. Doch jetzt im September 2024 kam die Überraschung: Der Preis im PlayStation Store wurde auf 39,99 Euro angehoben. Auf Steam kostet das Spiel übrigens satte 49,99 Euro. Aber warum dieser plötzliche Anstieg?

Die Antwort liegt wohl im bald erscheinenden Remastered von Horizon Zero Dawn für PS5 (und PC). Sony möchte sicherstellen, dass Spieler nicht einfach die günstigere PS4-Version kaufen und dann ein kostengünstiges Upgrade zur neuen, überarbeiteten Version durchführen. Das Remastered-Spiel, das am 31. Oktober 2024 sowohl für die PlayStation 5 als auch für den PC veröffentlicht wird, soll zum Vollpreis angeboten werden. Durch die Preisanpassung der PS4-Version möchte Sony wahrscheinlich verhindern, dass Spieler durch einen Trick an das Remaster günstiger kommen. Immerhin zahlt man nur 10 Euro Aufpreis, wenn man die PS4-Version besitzt.

Was macht Horizon Zero Dawn Remastered so besonders?

Grafik und Performance sind die Antwort. Das Remastered verspricht deutliche visuelle Verbesserungen, die das Spiel auf ein neues Level heben sollen. Auf der PlayStation 5 wird Horizon Zero Dawn in beeindruckender 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde (60fps) laufen. Auch auf dem PC dürfen sich die Spieler über optimierte Grafik-Features freuen. Wer also Wert auf die bestmögliche Spielerfahrung legt, wird zum Remaster greifen.

Die Preiserhöhung zeigt, dass Sony klar auf das kommende Remaster setzt und die PS4-Version nicht mehr als günstige Alternative verfügbar sein soll. Als Spieler musst du dir also gut überlegen, welche Version für dich am meisten Sinn macht. Willst du einfach nur die Geschichte erleben und dir sind Grafiken weniger wichtig? Dann könntest du die PS4-Version kaufen, auch wenn sie nun teurer ist. Falls du aber auf hochmoderne Grafik und Performance stehst, solltest du bis zum 31. Oktober warten, wenn das Remastered erscheint.

Als Alternative gibt es natürlich noch immer die PS4-Version von Horizon Zero Dawn physisch zu kaufen. Bei Amazon.de bekommst du das Spiel aktuell für 22,69 Euro (AT-Preis). Dann zahlst du den Aufpreis der 10 Euro für die PS5-Remastered-Version, also 32,69 Euro.