Oblivion Remastered: Bethesda bittet Spieler um Feedback für Verbesserungen!

Bethesda hat auf seinem offiziellen Discord-Server einen speziellen Vorschlagskanal eröffnet, in dem Spieler Feedback und Verbesserungsideen für The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered einreichen können. Durch die Einbindung der Community möchte Bethesda das Spiel weiter optimieren. Oblivion Remastered ist eine Neuauflage des 2006 erschienenen TES 4: Oblivion, die mit der Unreal Engine 5 überarbeitet wurde.

Das Remaster bietet verbesserte Grafik mit Raytracing und überarbeiteten Texturen, ein flüssigeres Kampfsystem, optimierte NPC-KI, neu aufgenommene Umgebungsgeräusche und zusätzliche Komfortfunktionen. Es enthält außerdem die DLCs und großen Story-Erweiterungen des Originalspiels, darunter Knights of the Nine und Shivering Isles. Wer noch mehr Inhalte möchte, kann zur Premium-Edition greifen, die zwei zusätzliche Questlinien mit neuen Waffen und Rüstungen bietet.

Während Oblivion Remastered größtenteils positiv aufgenommen wurde, vermissen einige Spieler die ursprünglichen Unterkategorien des Inventarmenüs, eine Funktion, die das Management von Gegenständen erleichterte. Um das Spiel weiter zu verbessern, hat Bethesda daher den #oblivion-suggestions-Kanal auf Discord eingerichtet, in dem Spieler ihre Ideen teilen können – von Anpassungen der Benutzeroberfläche bis hin zu neuen Features.

Bethesda ist die Meinung der Spieler zu Oblivion Remastered scheinbar wichtig

Zu den häufigen Vorschlägen gehören eine flexiblere Schwierigkeitsanpassung zwischen „Adept“ und „Experte“, mehr Optionen zur Charakteranpassung, die Anzeige des Gewichts von Gegenständen beim Plündern, ein Schlüsselring für gesammelte Schlüssel sowie ein Fotomodus, um Abenteuer in Cyrodiil festzuhalten. Zudem wünschen sich viele Spieler eine offizielle Mod-Unterstützung, insbesondere für Konsolen, ähnlich wie bei Starfield.

Bethesda hat allerdings bestätigt, dass es für Oblivion Remastered keine offiziellen Mods geben wird – eine Enttäuschung für Fans, die auf integrierte Werkzeuge gehofft hatten, um ihre Erfahrung zu erweitern. Trotzdem hat die PC-Community bereits zahlreiche Mods entwickelt, mit über 200 verfügbaren Anpassungen – von verbessertem Inventarmanagement bis hin zu einem Pferdepfeifen-Feature, mit dem Spieler ihren Begleiter leichter wiederfinden können.

Auch wenn Bethesda offiziell keine Mods unterstützt, setzt die Community bereits viele ihrer Ideen um, um das Spiel weiter zu verbessern. PC-Spieler können Mods installieren, um verschiedene Aspekte des Spiels anzupassen, selbst ohne Entwickler-Support. Ob Bethesda einige der Spieler-Vorschläge ins Spiel aufnehmen wird, bleibt abzuwarten – doch der Discord-Kanal gibt Hoffnung auf fortlaufende Verbesserungen für Oblivion Remastered.