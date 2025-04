Battlefield 6: Alpha-Gameplay geleakt – Zerstörung, Jet-Kämpfe und klassische Modi!

Die neuesten Battlefield 6 Alpha-Gameplay-Leaks haben für Aufsehen gesorgt, nachdem sie aus den Battlefield Labs Playtests an die Öffentlichkeit gelangt sind. Seit dem Start des Programms im Februar nutzt EA die Battlefield Labs, um Feedback zu möglichen Anpassungen und Gameplay-Änderungen zu sammeln. Kürzlich wurden neue Spieler in das Programm aufgenommen. Battlefield 6 wird von der bisher größten Entwicklergruppe der Reihe entwickelt.

Bestehend aus DICE, Criterion, EA Motive und Ripple Effect. Mit zahlreichen neuen Features und Inhalten in Arbeit ermöglicht das Battlefield Labs-Programm den Spielern, Konzepte bereits in einer frühen Entwicklungsphase zu testen. Regelmäßig werden neue Battlefield Labs-Einladungen an Fans verschickt, die sich unter einer Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA) anmelden müssen, um das Spiel auszuprobieren.

Doch trotz dieser NDAs sind neue Leaks aufgetaucht – nur eineinhalb Wochen nach den Einladungen am 17. April. Laut Insider Gaming wurden neue Battlefield 6 Alpha-Gameplay-Aufnahmen auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Die Leaks zeigen die „All-Out-Zerstörung“, neue Gameplay-Mechaniken, Animationen und eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Außerdem kursieren Gerüchte, um einen Battle Royale-Modus im Game. Das Spiel scheint sich wieder stärker an die Wurzeln der Serie anzulehnen. Mit squadbasierten Conquest-Modi, hohen Spielerzahlen und klassischen Klassen wie Assault und Support.

Battlefield 6 wird beliebte Modi zurückbringen

Zudem gibt es Aufnahmen von Luftkämpfen mit Kampfjets über der Karte „Capstone“, während am Boden intensive Feuergefechte stattfinden. Allerdings ist zu beachten, dass diese Aufnahmen nicht die finale Version von Battlefield 6 widerspiegeln – viele Änderungen könnten noch vor dem offiziellen Release erfolgen, der im EA-Fiskaljahr 2026 (April 2025 – März 2026) geplant ist. Die geleakten Aufnahmen bestätigen bisherige Aussagen von DICE zu den kommenden Gameplay-Änderungen.

Dazu gehören überarbeitete Rückstoßmuster und Bewegungsanimationen, verbessertes Gunplay mit Kamerawackeln und Schussanpassungen sowie neue Bewegungsindikatoren. Zudem gab es bereits im März Leaks, die darauf hindeuten, dass die umstrittene 3D-Spotting-Funktion zurückkehren könnte und das Spiel angeblich 60Hz-optimierte Server haben wird.

Die Teilnahme an Battlefield Labs bietet Spielern eine exklusive Möglichkeit, die Entwicklung von Battlefield 6 mitzugestalten. Es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft weitere Einladungen verschickt werden, um mehr Fans einzubinden. Die Anmeldung ist weiterhin auf der Battlefield Labs-Website möglich, ebenso wie der Zugang zum offiziellen Battlefield Discord-Server, wo Spieler sich für Matches vernetzen und die neuesten Informationen zur Battlefield-Reihe.

