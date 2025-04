Battlefield 6: Neuer Leak enthüllt möglichen Battle Royale-Modus

Viele Battlefield-Fans stehen einer Battle-Royale-Erfahrung in der Reihe skeptisch gegenüber und wünschen sich stattdessen eine stärkere Fokussierung auf das klassische, groß angelegte Multiplayer-Gameplay. Während dieser traditionelle Spielstil weiterhin im Mittelpunkt stehen sollte, bietet die Veröffentlichung von Battlefield 6 im Jahr 2025 eine bedeutende Chance für die Reihe, sich weiterzuentwickeln. Dies macht den Konkurrenzkampf im Battle-Royale-Genre umso wichtiger für den Erfolg des Spiels.

Das Jahr 2025 wird eine große Bewährungsprobe für das anhaltende Duell zwischen Battlefield und Call of Duty darstellen. Da Gerüchten zufolge das nächste Call-of-Duty-Spiel ein weiterer Ableger der Black-Ops-Reihe sein könnte, hat Battlefield 6 die Möglichkeit, mit einer gelungenen Gameplay-Vielfalt einen bleibenden Eindruck in der Shooter-Branche zu hinterlassen.

Während das großflächige Gameplay von Battlefield sich grundsätzlich besser für ein Battle-Royale-Erlebnis eignet als das schnelle und actiongeladene Spielgefühl von Call of Duty, hat sich Activisions Flaggschiff-Titel mit Warzone bereits als eine feste Größe in diesem Genre etabliert. Laut Dataminern und bekannten Leakern wird Battlefield 6 einen Battle-Royale-Modus beinhalten – ein deutliches Zeichen dafür, dass DICE bereit ist, sich mit Call of Duty in einem direkten Wettbewerb zu messen.

Kann Battlefield 6 eine Lehre aus Firestorm ziehen

Angeblich soll dieser Modus kostenlos spielbar und eigenständig sein, ähnlich wie Warzone, was ihm die Möglichkeit geben könnte, sich unabhängig vom Kern-Multiplayer von Battlefield 6 zu entfalten und eine eigene Community zu bilden. Die Reihe wagte bereits mit dem Firestorm-Modus in Battlefield 5 ihre ersten Schritte ins Battle-Royale-Genre. Trotz des anfänglichen Interesses aufgrund der größten Karte in der Geschichte von Battlefield konnte sich Firestorm langfristig nicht durchsetzen.

Mangelnde Updates und Fehlerbehebungen seitens DICE, die Spielerbindung beeinträchtigten. Zudem wurde die Verbreitung des Modus durch die Paywall von BF5 weiter eingeschränkt. Die durchgesickerten Informationen zu Battlefield 6 lassen vermuten, dass DICE aus diesen Fehlern gelernt hat. Firestorms größte Probleme könnten mit dem neuen Battle-Royale-Ansatz gezielt vermieden werden.

Als eigenständiges und kostenlos spielbares Erlebnis könnte BF6s Battle Royale deutlich mehr Spieler anziehen und dauerhaft halten, was DICE stärker in die Verantwortung nimmt, regelmäßig und spürbar Updates bereitzustellen. Darüber hinaus könnte die moderne Technologie und das zeitgemäße Setting von Battlefield 6 für ein abwechslungsreicheres Battle-Royale-Erlebnis sorgen, verglichen mit dem Zweite-Weltkrieg-Setting von Firestorm. Dies wäre eine weitere Gelegenheit für DICE, ihre Herangehensweise an Battle-Royale-Modi weiterzuentwickeln.

