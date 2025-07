Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Der nächste große Battlefield-Titel kommt – und zwar schneller, als viele dachten. Electronic Arts (EA) sorgt aktuell für Aufregung in der Gaming-Community, denn erste Hinweise auf Battlefield 6 sind bereits zu Hauf im Umlauf. Mehrere Content Creator haben mysteriöse Pakete erhalten, eindeutig mit dem Logo des neuen Shooters versehen. Das Internet spekuliert: Ist das der Auftakt für eine große Enthüllung?

Geheime Battlefield-Kiste sorgt für Wirbel

Der bekannte Content Creator DooM49 veröffentlichte auf X.com (ehemals Twitter) ein Foto eines großen Promo-Pakets, das er direkt von EA erhalten haben soll. Die Aufschrift: „Battlefield 6“. Der Post wurde kurze Zeit später gelöscht – vermutlich, weil NDA-Vereinbarungen verletzt wurden. Laut einem Reddit-Thread von Nutzer Dangerman1337 (Quelle: Reddit), ist DooM49 nicht der Einzige, der solch ein Paket erhalten hat.

Auch der YouTuber rivaLxfactor bestätigte auf X.com unabhängig, dass EA offenbar mehrere solcher Cases an Streamer verschickt hat. Zudem beruft er sich auf eine interne Quelle, die ihm verraten haben soll, dass am 29. Juli 2025 ein großes EA-Event stattfindet. Im Rahmen dieser Veranstaltung werde Battlefield 6 offiziell angekündigt. Auch Interviews mit Entwicklerinnen und Entwicklern seien geplant. Laut Tom Henderson findet die Gameplay-Enthüllung für die breite Masse sowie Entwickler-Interviews am 31. Juli statt (via Insider-Gaming.com). Obendrein sollen Streamer das Spiel bereits kurz danach live zeigen dürfen.

Was ist über Battlefield 6 bekannt?

Bereits im März 2025 veröffentlichte der Telegram-Kanal „1|BF“ angebliche Konzeptzeichnungen aus dem Spiel (Quelle: Telegram-Archiv, via Reddit). Darauf zu sehen: realistische Militärfahrzeuge wie der deutsche Leopard 2 A5, der italienische Ariete und der russische Tigr. Optisch soll sich das Spiel wieder in eine düstere, moderne Richtung bewegen, deutlich näher an Battlefield 4 als an den letzten Serienteil. Das war bereits früher bekannt.

Hinzu kommen geleakte Gameplay-Szenen aus einem Playtest der Pre-Alpha-Version. Diese zeigten, dass das neue Battlefield offenbar auf einige klassische Features zurückgreift:

In-Runden-Perks wie in Battlefield 4

Rückkehr der Deployment-Kamera

Anpassbare Klassen-Loadouts

Diese Features deuten darauf hin, dass DICE und EA versuchen, die Stärken früherer Teile neu zu beleben. Das machen sie nicht ohne Grund. Der enttäuschende Start von Battlefield 2042 hat viele Fans der Reihe verkramt.

Kommt bald eine Open Beta?

Laut rivaLxfactor steht eine Open Beta unmittelbar bevor, vermutlich wenige Tage nach dem Event. Wer sich rechtzeitig anmeldet, könnte also schon sehr bald in den neuen Shooter eintauchen. Die Strategie von EA ist offensichtlich: große Influencer zeigen das Spiel zur gleichen Zeit, schaffen Hype und leiten über in eine öffentliche Testphase.

Ob EA damit die Battlefield-Reihe wieder zum Glänzen bringen kann? Das bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Zeichen stehen auf eine baldige Enthüllung. Und dieses Mal scheint alles besser geplant zu sein als bei den letzten Veröffentlichungen.

