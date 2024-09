„Battlefield 7“ kehrt in die Ära von BF3 und BF4 zurück

Electronic Arts (EA) hat die ersten offiziellen Details zum nächsten Battlefield-Spiel (wir nennen es derzeit noch „Battlefield 7“) veröffentlicht. Fans von Battlefield 3 und 4 dürfen sich freuen, denn das neue Spiel kehrt zu den modernen Schauplätzen dieser beliebten Titel zurück. Nach dem gemischten Feedback zu Battlefield 2042 arbeitet EA nun daran, die Serie wieder auf Kurs zu bringen.

Viele Köche verderben den Brei? Gleich vier verschiedene Studios sind an der Entwicklung beteiligt: DICE, Motive, Ripple Effect und Criterion. Diese Teams haben in den letzten Jahren im Stillen an neuen Projekten gearbeitet, und nun gibt es endlich erste Einblicke in die Zukunft von Battlefield.

Vince Zampella, der Leiter der Battlefield-Reihe, hat bestätigt, dass das neue Spiel in einem modernen Setting angesiedelt sein wird. Dies ist das erste Mal seit Battlefield 4 im Jahr 2013, dass die Serie wieder in die Moderne zurückkehrt. Zampella betont, dass EA versucht, an die Höhepunkte der Serie anzuknüpfen, die mit Battlefield 3 und 4 erreicht wurden.

Battlefield 7 auf den Spuren der „Hochzeit“ des Shooter-Franchise

Zampella erklärt: „Wenn man auf die Höhepunkte von Battlefield zurückblickt, dann sind das die Zeiten von Battlefield 3 und 4, wo alles modern war. Wir müssen zurück zu den Wurzeln von Battlefield und das unglaublich gut machen.“ Diese nostalgische Rückkehr soll sowohl alte als auch neue Spieler begeistern.

Gibt es schon ein erstes Bild? Ja, eine Konzeptzeichnung mit dem Battlefield-Logo wurde exklusiv auf IGN.com veröffentlicht. Das Bild zeigt eine Stadt, die in Flammen steht. Umrandet von der bekannten Farbpalette aus Battlefield 3 und 4. Diese Bilder deuten darauf hin, dass Stadtkämpfe und Zerstörung wieder eine große Rolle spielen werden. Das deutete bereits eine Stellenanzeige von Anfang des Jahres an. Darin wurde „massive Zerstörung“ im Spiel beschrieben.

Keine 128-Spieler-Maps im nächsten Battlefield

Battlefield 7 wird nur noch bis zu 64 Spieler pro Match unterstützen. Battlefield 2042 hatte versucht, 128 Spieler zu integrieren, was jedoch auf viel Kritik stieß. Die Rückkehr zu 64 Spielern soll das Spielerlebnis verbessern und die Fans der Serie zufriedenstellen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Zampella hat jedoch angedeutet, dass ein neues „Programm“ in Arbeit ist, das möglicherweise bald weitere Informationen liefern wird.

Wir sind schon gespannt, was uns gleich vier Studios zusammenschneidern werden. Ob Battlefield jemals wieder an die alten Erfolge anknüpfen wird? Die Zeit wird es zeigen, vor allem wenn die ersten Gameplay-Videos veröffentlicht werden, wird das Bild klarer. Bereits bekannt wurde, dass „Battlefield 7“ eine Einzelspieler-Kampagne bekommen wird.

