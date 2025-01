Battlefield 3: Game Designer spricht über gestrichene Missionen

David Goldfarb, ehemaliger Designer von Battlefield 3, hat preisgegeben, dass zwei Missionen aus der Einzelspielerkampagne des Spiels vor der Veröffentlichung entfernt wurden. Der Shooter, welcher 2011 erschien, wird aufgrund seiner actiongeladenen Kampagne und des intensiven Multiplayer-Modus als einer der besten Titel der Reihe angesehen. Der Titel wurde von Spielern und Kritikern gleichermaßen für seine beeindruckende Grafik, die umfangreichen Multiplayer-Schlachten und die innovative Frostbite 2-Engine gelobt. Während der Mehrspielermodus hochgelobt wurde, erhielt die Kampagne von Battlefield 3 gemischte Kritiken. Sie folgte einer linearen Handlung, die sich auf einen globalen militärischen Konflikt konzentrierte, jedoch fehlte vielen Fans und Kritikern ein starker erzählerischer Zusammenhalt oder eine emotionale Bindung.

David Goldfarb, ehemals Entwickler bei DICE, enthüllte nun, dass die Kampagne von Battlefield 3 ursprünglich umfangreicher geplant war, als sie letztendlich veröffentlicht wurde. Goldfarb erwähnte kürzlich auf X (ehemals Twitter), dass zwei Missionen, die sich beide um Hawkins drehten, gekürzt wurden. Hawkins, bekannt für ihre Rolle als Jetpilot in der Mission Going Hunting, hätte in diesen Missionen abgeschossen und gefangen genommen werden sollen, und die Handlung hätte sich auf ihre Flucht vor dem Treffen mit Dima konzentriert. Die Enthüllung hat erneut Diskussionen über die Einzelspielerkomponente von Battlefield 3 entfacht, die von vielen als der schwächste Teil des Spiels angesehen wird, insbesondere im Vergleich zu den beliebten Mehrspielermodi.

we had another mission where Hawkins gets shot down, gets captured and had to escape- ultimately we had to cut it but it would have been a cool one

