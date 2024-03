Wieso ein Battlefield 3 Remake genial wäre

Die Battlefield-Reihe, die im Jahr 2002 ihren Anfang nahm, hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine ganze Reihe von Hits und Fehlschlägen erlebt. Jetzt, wo sich die Serie auf einem Tiefpunkt befindet, erinnern sich viele Fans an die glorreichen Tage der Serie, als die Klassen noch unterschiedliche Ausrüstungen und Ziele hatten, die Maps genau die richtige Größe hatten und die “Battlefield-Momente” sich organisch und echt anfühlten. Für viele langjährige Fans ist Battlefield 3 das, was ihnen in diesen Momenten in den Sinn kommt.

Ursprünglich im Oktober 2011 veröffentlicht, gilt Battlefield 3 immer noch als einer der, wenn nicht der beste Eintrag der Franchise. Es hat sich einen Namen gemacht, indem es hochmoderne Grafik und Physiksysteme zusammen mit einem knackigen Gunplay, einprägsamen Maps, befriedigenden Flugmechaniken und ermutigenden Fortschrittssystemen geliefert hat. Aber da der Titel mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt alt ist, hält es sich nicht besonders gut, und obwohl es zu diesem Zeitpunkt unglaublich unwahrscheinlich erscheinen mag, sollte ein Battlefield 3 Remake auf jeden Fall noch auf dem Plan der Entwickler stehen.

Battlefield 3 verdient ein Remake

Battlefield 3 wird immer noch als einer der besten Titel in der Geschichte der Franchise angesehen. Dieser Ruf kommt nicht von ungefähr, denn für viele Fans fühlte sich das Spiel wie ein Komplettpaket an. Der Titel knüpfte an den realistischen Ansatz an, den Battlefield Bad Company und sein Nachfolger verfolgten. Zudem bot es eine Reihe beeindruckender technischer Features, die 2011 ihrer Zeit weit voraus waren. Battlefield 3 hat eine realistische und immersive Atmosphäre, die es von der Konkurrenz abhebt. Die Fahrzeug- und Schießmechaniken sind hervorragend umgesetzt.

Eine moderne Videospieltechnologie könnte ein noch immersiveres Erlebnis schaffen. Ein Battlefield 3 Remake wäre die perfekte Gelegenheit dafür. Obwohl einige der kultigsten Maps bereits im Portal-Modus von Battlefield 2042 vorhanden sind, könnte ein komplettes Remake von Battlefield 3 diesen beliebten Schauplätzen neues Leben einhauchen. Die moderne Gaming-Technologie könnte die Zerstörungsphysik, Umweltschäden, Beleuchtung und das Sounddesign des Spiels auf ein neues Niveau heben.

Die Battlefield-Reihe befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage. Battlefield V war recht enttäuschend und Battlefield 2042 hatte einen katastrophalen Start. Viele Fans haben das Vertrauen in EA und seine Fähigkeit verloren, ein weiteres hochwertiges Battlefield-Projekt zu produzieren. Um diese Fans zurückzugewinnen, ist es wichtig, ihnen das zu geben, was sie wollen. Für viele ist das ein Remake von Battlefield 3. Obwohl es wie ein billiger Schachzug von EA wirken könnte, könnte ein vollständiges Remake des Spiels mit vielen neuen Features zu einem fairen Preis beweisen, dass dem Unternehmen die Marke Battlefield und ihre Fans immer noch am Herzen liegen.

Ein Battlefield 3 Remake könnte die Reihe wieder auf Kurs bringen

Ein Battlefield 3 Remake zu erstellen, ist jedoch keine einfache Aufgabe. Obwohl es ausgebrannte Fans zurück zur Serie bringen könnte, könnte es auch die Zukunftspläne von EA durchkreuzen. Ein Remake könnte jedoch eine willkommene Ergänzung für die Fans sein. Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass das nächste Battlefield-Spiel auf verschiedene Weise zu den Wurzeln der Serie zurückkehren wird, darunter auch eine Rückkehr in die Gegenwart. Obwohl Battlefield 3 technisch im Jahr 2014 spielt, könnte der Konflikt in der heutigen Zeit EAs nächstem Spiel zu ähnlich sein. Ein heiß ersehntes Remake wie Battlefield 3 könnte den nächsten Battlefield-Titel in den Schatten stellen, wenn sie in unmittelbarer Nähe zueinander erscheinen würden. Leider bleibt ein Battlefield 3 Remake momentan nicht mehr als ein Wunschtraum.

Worum geht es in Battlefield 3?

Battlefield 3 ist ein Ego-Shooter, der von DICE entwickelt und am 27. Oktober 2011 von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Es ist der direkte Nachfolger von Battlefield 2 und das erste Spiel, das auf der Frostbite 2 Grafikengine basiert. Die Einzelspieler-Kampagne spielt im Jahr 2014 und folgt verschiedenen Militärangehörigen der US-amerikanischen und russischen Streitkräfte. Im Mehrspielermodus kämpfen die Spieler entweder für das russische Heer oder für das US Marine Corps auf verschiedenen Schlachtfeldern rund um die Welt.