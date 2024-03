Battlefield 2042: Das erwartet uns in Season 7

DICE und EA haben zusammen Season 7 in Battlefield 2042 enthüllt. Die neue Season beginnt am 19. März. Seit seinem holprigen Start hat der Titel eine lange Reise hinter sich. Es war eines der frustrierendsten Spiele des Jahres 2021. Im vierten Jahr seines Bestehens unterstützt DICE das Spiel weiterhin durch Updates mit neuen Inhalten, Modi und Verbesserungen.

Im Laufe der Jahre hat der Entwickler verschiedene Inhalte veröffentlicht, wie zum Beispiel zeitlich begrenzte Events und kostenlose Wochenenden. Diese haben der Battlefield-2042-Community Leben eingehaucht und zu einem Anstieg der Spielerbasis des Shooters geführt. Sie hat die neue Map Redacted eingeführt und damit den Rekord der aktiven Spieler gebrochen. Die sechste Battlefield 2042 Season, Dark Creations, hat ebenfalls zum Erfolg beigetragen. Im Vergleich zum Start hat sich Battlefield 2042 verbessert. Um den Schwung beizubehalten, hat DICE verraten, was die Spieler in den kommenden Tagen von dem Shooter erwarten können.

Battlefield 2042 hat Season 7 namens Turning Point angekündigt, die am 19. März beginnt. Das Highlight der neuen Season ist die Map Haven, die in der Atacama-Wüste in Chile spielt. Das Stadion war Teil von Hourglass, einer der beliebtesten Maps der Battlefield-Spieler, und kehrt nun als eigene Map zurück. Battlefield 2042 bewegt sich mit diesen Releases weg von militärischen Szenarien und futuristischen Strukturen und bringt den Spielern urbane Kämpfe. Die neuen Waffen sind das Sturmgewehr AK 5C, das Maschinengewehr SCZ-3, das leichte Maschinengewehr DFR Strife, die Lenkrakete Predator SRAW und der XFAD-4 Draug, ein ferngesteuerter Bomber.

It's all or nothing as you battle for Earth’s most valuable resource in a Chilean desert.

🗺️ Engage in suburban combat on Haven

🏟️ Fight on the battle-torn Stadium

🔫 Wield New Weapons

🪖 100 Battle Pass Tiers

Play #Battlefield 2042 Season 7: Turning Point on March 19. pic.twitter.com/UHkaG3A9mq

— Battlefield (@Battlefield) March 12, 2024