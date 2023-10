Battlefield 2042 Saison 6 im Überblick

Electronic Arts und DICE haben eine aufregende Ankündigung gemacht, die die Herzen der Battlefield-Fans höher schlagen lässt. Die Saison Nummer 6 von Battlefield 2042, mit dem Titel “Dark Creations”, ist ab heute kostenlos auf allen Plattformen verfügbar. Diese neue Saison verspricht frischen Wind in das bereits beliebte Spiel zu bringen, mit einer Fülle von neuen Inhalten und Verbesserungen am Gameplay.

We are aware that the #Battlefield 2042 Season 6 Battle Pass Ultimate Pack is currently unavailable for purchase within the in-game store.

We are working to address this, the Ultimate Pack is available via platform storefronts in the meantime. pic.twitter.com/8eCcxxfx1N

— Battlefield Comms (@BattlefieldComm) October 10, 2023