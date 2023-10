Battlefield 2042 : Season 6 Details bekannt

Ich hab seit Monaten nicht mehr in BF 2042 rein gesehen.

Battlefield 2042 hat einige wichtige Aspekte seiner bevorstehenden Season 6 namens “Dark Creations” enthüllt. Annähernd an seinem zweijährigen Jubiläum hatte Battlefield 2042 Schwierigkeiten, sich nach einem enttäuschenden Start im Jahr 2021 während einer Herbstsaison, die von starken FPS-Konkurrenten wie Call of Duty: Vanguard und Halo Infinite bevölkert war, zu behaupten.

Durch eine solide Menge an saisonaler Unterstützung in den letzten beiden Jahren und einige entscheidende Änderungen hat sich die Stimmung rund um Battlefield 2042 etwas verbessert. Seit der Veröffentlichung hat es fast alle seine Startkarten überarbeitet, einschließlich der sehr gefragten Karte “Hourglass”, und hat sein umstrittenes Spezialistensystem durch das beliebte klassenbasierte System der Franchise zu Beginn dieses Jahres ersetzt.

Während Battlefield 2042 immer noch regelmäßige Updates erhält, könnte EA für die Zukunft von Battlefield woanders hinblicken, da Gerüchte besagen, dass es mehrere neue Titel in seinen internen Studios in Arbeit hat, einschließlich DICE.

Battlefield 2042 Season 6 im Sinne des Halloween Monats?

Season 6 von Battlefield 2042 wurde erstmals Anfang Juni angeteasert. Seit dem Ende von Staffel 5 Ende August gab es eine gewisse Lücke für Battlefield 2042-Spieler, um sich an signifikantem neuen Inhalt zu erfreuen, bis jetzt. Auf Twitter kündigte Battlefield 2042 seine sechste Saison namens “Dark Creations” an, die am 10. Oktober beginnen wird.

Die Saison wird eine neue Karte für den Nahkampf einführen, zusammen mit neuen Waffen, Gadgets und Battle-Pass-Gegenständen im Horror-Stil, perfekt für die Halloween-Saison. Ein Gameplay-Trailer, der wahrscheinlich mehr Informationen zur sechsten Staffel enthält, ist für den 5. Oktober geplant.

Viele Battlefield-Fans äußerten unter dem Video Verwirrung darüber, ob die neue Staffel eine Art PvE-Zombie-Erlebnis einführen wird, da der Trailer eine Gruppe von Operatoren zeigt, die gegen das kämpfen, was wie untote Soldaten aussehen. Diese Soldaten schossen jedoch auch mit ihren eigenen Waffen zurück, daher ist es wahrscheinlicher, dass sie lediglich untote Skins sind, die im Battle Pass oder im In-Game-Shop von Battlefield 2042 angeboten werden.

Introducing #Battlefield 2042 – Season 6: Dark Creations. Where keeping it together is the only thing keeping you alive. 🗺 New claustrophobic CQC map

🔫 New weapons & gadgets

🔥 All-New Battle Pass 📅 Play Season 6: Dark Creations on Tuesday, October 10 pic.twitter.com/NtbAoMfakS — Battlefield (@Battlefield) October 2, 2023

Battlefield 2042 Season 6 ist nicht das einzige Online-FPS, das in diesem Monat auf das Horror Thema setzt, denn das “The Haunting”-Event von Call of Duty: Modern Warfare 2 soll nur eine Woche nach dem Start der neuen Battlefield-Saison am 17. Oktober beginnen. Bei Gerüchten über Ubisofts XDefiant, das auch am 17. Oktober seinen vollständigen Start plant, wird Battlefield 2042 erneut mit großer Konkurrenz konfrontiert sein. Battlefield-Fans sollten in den kommenden Tagen mehr über die sechste Staffel erfahren, da der 10. Oktober näher rückt.

Battlefield 2042 ist derzeit auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.