Battlefield 7: Das nächste Spiel wird eine Einzelspieler-Kampagne haben

Battlefield ohne Einzelspieler-Kampagne? Das experimentelle Battlefield 2042 war nicht wirklich das, was sich Fans von einem guten Battlefield-Spiel erwartet haben. Darum sieht bei DICE und EA jetzt alles auf Battlefield 7, dass sich in Entwicklung befindet und bereits weiteres Personal sucht.

Woher wissen wir, dass Battlefield 7 eine Einzelspieler-Kampagne bekommen soll? Das geht aus einer Stellenbeschreibung von EA hervor. Das Jobangebot handelt um einen “Design Director für Battlefield Seattle”. Das neue Studio wurde speziell für Battlefield eingerichtet, daher der Name, und wird von Marcus Lehto (Halo) geleitet.

Durch diese Stellenanzeige wissen wir, dass eine Einzelspieler-Kampagne für das nächste Battlefield zurückkehren wird. Die Bewerber werden gebeten, “die Grundprinzipien der Battlefield-Franchise anzunehmen und sicherzustellen, dass sie sich durch alle Ebenen einer meisterhaft gestalteten Einzelspieler-Kampagne entsteht.”

Die Auswahl an Bewerbern wird ziemlich beschränkt sein. Die Anforderung ist hoch: mindestens ein Jahrzehnt Erfahrung auf der Ebene eines Direktors.

ICYMI: According to a job listing by EA, Marcus Lehto's Seattle studio is looking for a Design Director to manage the design team & design vision of a "new #Battlefield single player campaign experience" while embracing "the core tenets" of the franchise https://t.co/iqKW84dpKQ. pic.twitter.com/UEZdHVVvaW

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) June 27, 2022