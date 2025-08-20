DailyGame
DailyGame - Gaming News - EA plant jährliche Battlefield-Spiele – Analyst vergleicht Strategie mit Call of Duty
ca. 3 Min lesen

EA plant jährliche Battlefield-Spiele – Analyst vergleicht Strategie mit Call of Duty

Laut Michael Pachter will EA Battlefield ab 2030 jährlich veröffentlichen - ähnlich wie Call of Duty. Drei Studios sollen dabei mit der Entwicklung neuer Titel rotieren.

EA plant jährliche Battlefield-Spiele – Analyst vergleicht Strategie mit Call of Duty
Passend zum Thema
Battlefield 6 - Bild: EA
Artikel von Markus +

Jedes Jahr ein neues Battlefield? – Seit über 20 Jahren steht Battlefield für gewaltige Multiplayer-Schlachten, riesige Karten und episches Squad-Gameplay. Doch während Call of Duty seit Jahren im Jahresrhythmus erscheint und Millionenumsätze generiert, kamen Battlefield-Teile bislang in größeren Abständen.

Nun behauptet Branchenanalyst Michael Pachter, dass sich das ändern soll. Laut ihm will Electronic Arts (EA) das Franchise langfristig zu einem jährlichen Release-Modell umbauen, ganz nach dem Vorbild des Konkurrenten von Activision.

Jährliches Battlefield: Was steckt hinter den Plänen?

In einer Folge seines Formats Pachter Factor erklärte der Analyst: „Das Ziel ist es, dass drei Studios Battlefield auf einer Drei-Jahres-Basis produzieren, damit sie jährlich zu Battlefield kommen können. Und es wird fünf bis sechs Jahre dauern, bis sie zwei Teile in Folge veröffentlichen können.“

Konkret bedeutet das: DICE, Ripple Effect (seit 2013 an der Entwicklung von Battlefield-Spielen beteiligt)und EA Motive (Dead Space Remake, Star Wars: Squadrons) sollen abwechselnd neue Teile entwickeln. Jedes Studio hätte damit rund drei Jahre Entwicklungszeit, während EA jedes Jahr ein neues Battlefield herausbringen könnte. Laut Pachter soll dieses Modell aber erst ab 2030 greifen.

Battlefield 6 - Bild: EA

Jedes Jahr ein Battlefield? Etwas was sich die heutige Community des DICE-Shooters kaum vorstellen kann. – Bild: EA

Chancen und Risiken des jährlichen Rhythmus

Das Modell hätte klare Vorteile:

  • Planbare Release-Fenster und Marketingzyklen
  • Konstantere Einnahmen für EA
  • Mehr Content-Kontinuität für Spieler

Doch es gibt auch Schattenseiten. Kürzere Entwicklungszeiten können zu überhasteten Releases führen. Ein Problem, das Battlefield bereits in der Vergangenheit heimgesucht hat, vor allem beim katastrophalen Start von Battlefield 2042. Gleichzeitig könnte der jährliche Druck dazu führen, dass die Battlefield-DNA, nämlich große Maps, Sandbox-Chaos und Teamplay, zugunsten schnellerer Zyklen verwässert wird.

Call of Duty als Vorbild

Seit 2014 setzt Call of Duty erfolgreich auf ein Multi-Studio-Modell (Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games). Dadurch erscheinen jedes Jahr neue Teile – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die Verkaufszahlen sind zwar stabil, doch die Qualität schwankt von Titel zu Titel. EA will offenbar ein ähnliches Fundament für Battlefield aufbauen.

Der Zeitpunkt der Diskussion ist spannend: Battlefield 6 erscheint bereits am 10. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Nach einer erfolgreichen Beta loben erste Stimmen die Rückkehr zu den Wurzeln.

Sollte Battlefield 6 ein Erfolg werden, könnte dies EA darin bestärken, das Franchise auf jährliche Beine zu stellen.

Umfrage

Wird das nächste Battlefield erfolgreich?

    Nicht verpassen!

    Mehr zum Titel

    Battlefield 6

    Mehr dazu...

    Battlefield 6 (offizieller Titel seit dem Trailer am 24. Juli 2025) ist der neueste Hauptteil der legendären Battlefield‑Reihe, entwickelt von „Battlefield Studios“ – einem Konsortium aus DICE, Criterion Games, Motive Studios und Ripple Effect Studios.

    Das Spiel kehrt zu einem modernen militärischen Setting zurück und bietet sowohl einen Singleplayer-Kampagnenmodus als auch klassischen Multiplayer, inklusive Destruktionsdynamik, Teamplay und Fahrzeugkampf zu Land, Luft und auf See.

    Im ersten Trailer tritt die paramilitärische Organisation Pax Armata auf, finanziert von ehemaligen NATO-Staaten, deren Konflikte eine globale Krise entfachen – mit Szenen aus u. a. New York und der zerstörten Brooklyn Bridge.

    Battlefield 6 wird das klassische System zurückbringen, also: Assault, Engineer, Medic und Support. Du kannst als Spielender Gebäude zerstören und so taktische Vorteile erlangen. Die vollständige Multiplayer-Präsentation ist für den 31. Juli 2025 geplant. Eine Open Beta wird voraussichtlich im August 2025 stattfinden.

    Entwickler: Battlefield StudiosPublisher: EASysteme: PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 11. Oktober 2025

    Mehr entdecken

    Neu für dich!