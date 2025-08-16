Battlefield 6 Beta: Die besten Waffen-Loadouts für maximalen Erfolg

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Willst du in der Battlefield 6 Open Beta das Maximum aus deinen Waffen herausholen? Dank des neuen „Pick 100“-Systems kannst du dein Loadout in Battlefield 6 präzise an deinen Spielstil anpassen. Jede Verbesserung kostet Punkte. Mit den richtigen Kombinationen kannst du Rückstoß fast komplett eliminieren, die Time-to-Kill drastisch verkürzen oder die Waffe extrem agil machen.

Hier findest du die aktuell besten Setups aus der Beta. Getestet im Live-Spiel:

Werbung

Das beste M433-Loadout

Empfohlene Aufsätze:

Mündung: Compensated Brake – reduziert spürbar den Rückstoß.

– reduziert spürbar den Rückstoß. Lauf: 16.5″ Rifle – bessere Präzision auf mittlere Distanz.

– bessere Präzision auf mittlere Distanz. Unterlauf: Ribbed Vertical – stabilisiert das Fadenkreuz.

– stabilisiert das Fadenkreuz. Magazin: 30RND Fast Mag – schnelleres Nachladen.

– schnelleres Nachladen. Munition: Full Metal Jacket – mehr Durchschlagskraft.

– mehr Durchschlagskraft. Visier: OSA-7 1.00x – klares Zielbild ohne Zoom-Verzögerung.

Warum dieses Setup funktioniert: Die M433 neigt in der Standardversion zu starkem Rückstoß, vor allem auf mittlere Distanz. Mit den genannten Aufsätzen kannst du Gegner auch über 20 Meter sicher ausschalten. Das Setup ist ideal für Spieler, die flexibel zwischen Nah- und Mitteldistanz wechseln wollen.

Das beste M4A1-Loadout

Empfohlene Aufsätze:

Werbung

Mündung: Recoil Compensator – verbessert Rückstoßkontrolle.

– verbessert Rückstoßkontrolle. Lauf: 12.5“ Mid – erhöht die Projektilgeschwindigkeit.

– erhöht die Projektilgeschwindigkeit. Unterlauf: Vertical Grip – drastisch weniger Rückstoß.

– drastisch weniger Rückstoß. Magazin: 36 Round Magazine – mehr Kugeln ohne Reload-Strafe.

– mehr Kugeln ohne Reload-Strafe. Laser: Blue Laser – höhere Präzision beim Hipfire und ADS.

Warum dieses Setup funktioniert: Die M4A1 ist ein schnelles Sturmgewehr mit hohem Grundrückstoß. Die Kombination aus Vertical Grip, Compensator und Blue Laser macht die Waffe extrem stabil. So kannst du auch im Dauerfeuer präzise bleiben. Wenn dir das Nachladen nach 30 Schuss nichts ausmacht, kannst du statt des größeren Magazins ein Nahkampfvisier nutzen.

Das beste M87A1-Loadout

Empfohlene Aufsätze:

Unterlauf: Angled Grip – schnelleres Anvisieren.

– schnelleres Anvisieren. Munition: Slug Rounds – verdoppelt die One-Hit-Kill-Distanz.

– verdoppelt die One-Hit-Kill-Distanz. Laser: 5mw Red – bessere Hipfire-Präzision.

Warum dieses Setup funktioniert: Die M87A1 ist schon im Standardzustand ein Biest im Nahkampf. Mit Slug Rounds wird sie fast zu einem DMR – tödlich bis etwa 20 Meter. Der Angled Grip sorgt dafür, dass du in CQB-Situationen blitzschnell anvisieren kannst.

Tipps zur Loadout-Optimierung in der Battlefield 6 Open Beta

Hier unsere Tipps für die besten Loadouts in Battlefield 6:

Punkte gut einteilen: Starke Aufsätze kosten mehr Punkte. Prüfe also immer, ob der Vorteil deinen Spielstil unterstützt. Visierwahl anpassen: Wer oft auf Distanz kämpft, sollte auf ein 1,5x- oder 2x-Visier setzen. Nahkämpfer bleiben bei 1x oder Iron Sights. Sekundärwaffen nicht unterschätzen: Die M87A1 als Zweitwaffe kann in engen Maps spielentscheidend sein. Modus-abhängig spielen: Conquest und Breakthrough belohnen Reichweite, Domination und King of the Hill setzen auf Mobilität und Nahkampf.

Hier noch einmal die drei Waffen im Überblick:

Werbung

Waffe Aufsätze Stärken Empfohlene Nutzung M433 Compensated Brake • 16.5″ Rifle • Ribbed Vertical • 30RND Fast Mag • FMJ • OSA-7 1.00x Weniger Rückstoß, bessere Präzision auf mittlere Distanz Flexibel zwischen Nah- und Mitteldistanz M4A1 Recoil Compensator • 12.5“ Mid • Vertical Grip • 36 Round Mag • Blue Laser Extrem stabil, kontrolliertes Dauerfeuer Mitteldistanz-Duelle, aggressive Vorstöße M87A1 Angled Grip • Slug Rounds • 5mw Red Laser Hohe One-Hit-Kill-Distanz, stark im Nahkampf CQB-Duelle, Flankenangriffe

Mit den richtigen Builds dominierst du

Das „Pick 100“-System in Battlefield 6 eröffnet dir unzählige Möglichkeiten, deine Waffen zu perfektionieren. Ob stabile M433, kontrollierte M4A1 oder brachiale M87A1, jedes Loadout kann, richtig gespielt, den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Nutze die Beta, um deine Lieblingskombination zu finden und dich schon jetzt auf den Release vorzubereiten. Wer seine Aufsätze kennt, wird im Oktober zu Release klar im Vorteil sein.

Umfrage

Wie hat dir die Battlefield 6 Beta-Phase bisher gefallen? Abgegebene Stimmen: –

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.