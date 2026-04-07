FC 26 fixt nervigen Exploit – Update bringt wichtige Gameplay-Änderung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Viele Spieler kennen das Problem nur zu gut: Du liegst zurück, willst nochmal angreifen und dein Gegner spielt minutenlang den Ball zum Torwart zurück. Zeitspiel, Frust, kaum Chancen einzugreifen. Genau hier setzt das neue Update 1.5.3 für EA Sports FC 26 an. Und die Änderung dürfte für viele ein echter Gamechanger sein, die sich einige erhofft haben.

Mit Update 1.5.3 greift EA ein Problem an, das sich in den letzten Wochen immer stärker verbreitet hat. Spieler konnten durch wiederholte Rückpässe zum Torwart gezielt Zeit schinden. Besonders in engen Matches wurde das schnell zur frustrierenden Taktik. Jetzt ist damit Schluss.

Torhüter reagieren künftig anders, wenn diese Situation zu oft auftritt. Statt das Spiel künstlich zu verlangsamen, wird der Ball aktiv aus dem Spiel befördert. Wichtig dabei: Normale Rückpässe bleiben weiterhin möglich. Es geht gezielt um Missbrauch, nicht um legitimes Spielverhalten.

Karrieremodus wird deutlich übersichtlicher

Neben dem Gameplay hat EA auch am Karrieremodus geschraubt und das an jenen Stellen, die viele Spieler schon lange kritisieren. Vor allem die Übersicht wurde verbessert. Tabellen zeigen jetzt klarer, welche Teams sich für Playoffs qualifizieren. Auch Fortschritte und Herausforderungen sind verständlicher dargestellt.

Das klingt nach kleinen Änderungen, macht aber im Alltag einen großen Unterschied. Wer länger im Karrieremodus unterwegs ist, merkt sofort, wie viel angenehmer sich alles anfühlt. Auch Details wie automatische Watchlists oder klarere Team-Kennzeichnungen tragen dazu bei.

Darüber hinaus hat EA an vielen Stellen nachgebessert. Im Ultimate Team-Modus wurden Probleme bei der Suche nach Trikots und Wappen behoben. Animationen bei Jubelszenen werden jetzt korrekt angezeigt.

Im Karrieremodus wurden unter anderem falsche Team-Zuordnungen, unrealistische Gehaltsforderungen und fehlerhafte Wettbewerbsplatzierungen korrigiert.

Dazu kommen zahlreiche Anpassungen bei Grafik, Audio und Präsentation.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Update 1.5.3 zeigt, dass EA auf Feedback hört, zumindest bei ganz klaren Gameplay-Problemen. Gerade der Eingriff beim Zeitspiel könnte langfristig einen spürbaren Einfluss auf das Online-Erlebnis haben. Und genau solche Änderungen entscheiden oft darüber, ob ein Spiel langfristig motiviert oder frustriert.

Das Update ist ab sofort verfügbar und kann auf allen Plattformen heruntergeladen werden: von PlayStation über Xbox bis hin zur Nintendo Switch und PC. Ob das reicht, um alle Kritikpunkte zu lösen, bleibt offen.

Übrigens gibt es bereits einige News zum Nachfolger, EA Sports FC 27. So soll KI bei Kommentatoren eingesetzt werden. Außerdem ist der Open-World-Modus durchgesickert.

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