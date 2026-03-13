Battlefield 6 kostenlos spielen: Trial-Woche vom 17. bis 24. März 2026

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

EA und die Battlefield Studios haben eine kostenlose Trial-Woche für Battlefield 6 angekündigt. Vom 17. bis zum 24. März 2026 könnt ihr den Shooter auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S ohne Kauf ausprobieren. Die Trial fällt bewusst mit dem Start der zweiten Phase von Season 2 zusammen und enthält die neue Karte Hagental-Basis, die erst zu diesem Zeitpunkt ins Spiel kommt. Ihr bekommt damit nicht die abgespeckte Version eines alten Spielstands, sondern einen Einblick in den aktuellen Stand von BF6.

Was die Trial enthält

Vier Karten stehen während der Testwoche von Battlefield 6 zur Verfügung. Hagental-Basis und Kontaminiert aus Season 2, Eastwood aus Season 1 sowie das Mirak-Tal aus der Launch-Rotation. Diese vier Karten verteilen sich auf drei Playlists. Einbruch der Nacht ist die auffälligste davon: Hagental-Basis wird in vollständiger Dunkelheit gespielt. Wer ohne Nachtsichtgerät oder entsprechenden Waffenaufsatz antritt, ist klar im Nachteil. Die Modi in dieser Playlist sind Team-Deathmatch, Squad-Deathmatch und Vorherrschaft.

All-Out Warfare bietet alle vier Karten in den Modi Eroberung, Durchbruch und Eskalation, also den klassischen Battlefield-Erfahrungen mit großen Teams und zerstörbaren Umgebungen. Durchbruch Casual richtet sich an Einsteiger: 16 reale Spieler werden von 32 KI-Soldaten ergänzt, das Tempo ist ruhiger, Fortschritt und Herausforderungen sind aber vollwertig.

Fortschritt bleibt erhalten

Wer während der Trial von Battlefield 6 Erfahrungspunkte sammelt, Herausforderungen abschließt oder Stufen aufsteigt, verliert das nicht nach dem 24. März. Der gesamte Fortschritt bleibt gespeichert und steht nach einem späteren Kauf der Vollversion sofort zur Verfügung. Das ist kein neues Konzept, EA hat das bei früheren Battlefield-Titeln bereits eingesetzt, aber es ist ein wirksames Mittel, um aus einer kostenlosen Testwoche einen konkreten Kaufanreiz zu machen.

Warum EA das jetzt macht

Season 2 von Battlefield 6 lief nach Angaben des Entwicklers schwach. Die Spielerzahlen nach dem Rekordstart 2025 sind zurückgegangen, was kein ungewöhnlicher Verlauf für einen Live-Service-Shooter ist. Trotzdem kam zuletzt die Nachricht, dass EA Mitarbeiter bei den Battlefield Studios entlässt, obwohl das Spiel laut eigenen Aussagen sieben Millionen Exemplare in den ersten drei Tagen verkauft hatte. Die Trial-Woche ist ein klassisches Mittel, um Spieler zurückzuholen und neue zu gewinnen, bevor Season 3 anläuft. Ob das reicht, hängt davon ab, was EA inhaltlich nachliefert.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 6 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.