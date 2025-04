Battlefield 6-Gameplay: Zerstörung als Gamechanger kehrt zurück

Die Schlachtfelder beben wieder und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. In einem neuen Gameplay-Video zu Battlefield 6 zeigt Entwickler DICE, wie sich das Spiel um ein zentrales Feature neu erfindet: Zerstörung.

Was in früheren Teilen wie Battlefield 3 oder 4 gefeiert wurde, kehrt mit Wucht zurück: realistisch, taktisch und dynamisch. Die neue Präsentation könnte genau das Comeback einläuten, auf das Fans seit Jahren hoffen.

Im gezeigten Video ist zu sehen, wie Raketenbeschuss ganze Gebäude auseinanderreißt. Mauern zerbröseln, Räume werden freigelegt, neue Wege entstehen – in Echtzeit und abhängig von der Waffe, die du benutzt. Ein gezielter Schuss kann nicht nur die Deckung deines Gegners zerstören, sondern auch neue Angriffsrouten eröffnen. DICE beschreibt das neue Zerstörungssystem als ein „taktisches Werkzeug“, das sich organisch in das Gameplay einfügt.

Im begleitenden Blogbeitrag verrät DICE spannende technische Details: Jede Struktur hat ein „Apple-Core“-Gerüst – eine Art Skelett, das auch nach massiver Zerstörung noch stehen kann. Du kannst also Wände erst mit Kugeln schwächen, bevor sie mit Granaten oder Raketen das Gebäude endgültig einstürzen lassen.

Visuelle und akustische Hinweise helfen dabei, den Zustand einer Wand einzuschätzen. So wird es möglich, gezielt zu planen, wann und wie man eine Umgebung sprengt – und das schafft völlig neue Möglichkeiten im Spiel.

We’re back with another Battlefield Labs Community Update focused on destruction! Check out an early pre-alpha example of destruction that showcases the ability to destroy a wall to quickly traverse through the building. Read the full article now! #Battlefield pic.twitter.com/bgDcPgZRbg

— Battlefield (@Battlefield) April 18, 2025