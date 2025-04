GTA 6-Leak nennt angeblich Termin für „Trailer 2“ und Release

Seit dem ersten Trailer von Grand Theft Auto 6 warten Fans weltweit sehnsüchtig auf neue Infos – vor allem auf das Release-Datum und den nächsten Trailer. Jetzt sorgt ein neuer Leak auf X (ehemals Twitter) für Aufsehen: Der nächste große GTA-Auftritt könnte schon bald bevorstehen.

Der erste Trailer zu GTA 6 erschien Ende 2023 und ließ die Community ausflippen. Mit Jason, Lucia, einem modernen Vice City und der fiktiven Region Leonida zeigte Rockstar Games in nur 90 Sekunden, was auf uns zukommt – inklusive dem Hinweis: Release 2025. Mehr gab es nicht. Seitdem herrscht Funkstille.

GTA 6-Leak nennt November für Release und Zeitraum für „Trailer 2“

Die Gaming-Community wartet sehnsüchtig auf den zweiten Trailer. Als vor einigen Wochen Rockstar Games einen offiziellen Discord-Server zu GTA 6 öffnete, zeigte sich, wie sehr die Sehnsucht nach einen zweiten Trailer ist. Im Sekundentakt fragten Spieler nach „Trailer 2“. Der Begriff, der zu einem Synonym geworden ist. Nun hat der Leaker Detective Seeds, der schon bei anderen Titeln wie dem Oblivion-Remake das Internet zum Kochen brachte, einen weiteren Hinweis für den nächsten GTA 6-Trailer geliefert: „End of May“. So der Insider auf X.com (vormals Twitter).

Auch wenn Detective Seeds nicht als „Top-Leaker“ der GTA-Szene gilt, wirken seine Aussagen nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn: Rockstar und Take-Two halten sich auffällig bedeckt – was zu einem kompakteren Marketing-Zeitraum passen würde.

Grand Theft Auto VI soll Mitte November erscheinen

Warum der November realistisch klingt: Traditionell veröffentlicht Rockstar große Spiele wie GTA im Zeitraum zwischen September und Dezember. Sollte GTA 6 tatsächlich im November 2025 erscheinen, würde das gut zu den bisherigen Releases passen – etwa GTA V, das 2013 (erstmals) im September erschien.

Auch Take-Two deutete an, dass man mit GTA 6 den Release von Mafia: The Old Country nicht überschneiden wolle. Dieser Titel soll Anfang August kommen. Ein November-Launch würde also perfekt passen, sollte an den Gerüchten nur irgendetwas Wahres dran sein. Immerhin streut jeden Monat irgendein Leaker ein Gerücht über Trailer 2 von GTA 6. Vielleicht liegt Detective Seeds aber goldrichtig? Wir werden es bald erfahren.

Zumindest soll GTA 6 nicht den Gaming-Markt dominieren, wie ein PlayStation-Entwickler jüngst aussagte.