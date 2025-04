Mafia: The Old Country – Mögliches Release-Datum durch Insider geleakt

Das Veröffentlichungsdatum von Mafia: The Old Country scheint enthüllt worden zu sein. Zuvor hatte 2K Games bestätigt, dass der neueste Teil der Mafia-Reihe im Sommer 2025 erscheinen würde. Nun deuten neu geleakte Informationen darauf hin, dass das genaue Erscheinungsdatum des Spiels versehentlich bekannt geworden ist – noch vor der Veröffentlichung des kommenden Gameplay-Trailers.

Ein früherer Leak eines YouTube-Werbespots hatte bereits der Veröffentlichungszeitraum angedeutet, woraufhin der Publisher die Informationen bestätigte und weitere Details während der Game Awards 2024 versprach. Diese Veranstaltung brachte schließlich den ersten cineastischen Trailer. Seitdem spekulieren Fans über das exakte Erscheinungsdatum, insbesondere weil Take-Two, das Mutterunternehmen von 2K Games, GTA 6 zur gleichen Zeit veröffentlichen will. Laut Berichten von Insider Gaming soll Mafia: The Old Country am 8. August 2025 erscheinen.

Diese Information stammt angeblich aus einem Steam-Beitrag zu Hangar 13s Präsentation bei PAX East. Während die englische Version des Posts kein Veröffentlichungsdatum enthielt, sollen die lateinamerikanische und japanische Fassung eine mittlerweile gelöschte Zeile am Ende gehabt haben, die den August als Erscheinungsmonat nennt und auf bereits verfügbare Vorbestellungen hinweist.

Erscheint Mafia: The Old Country bereits im August?



Die Präsentation von Hangar 13 bei PAX East, einer der bedeutendsten Videospielmessen, findet am 8. Mai um 20:00 Uhr statt. Wer auf neue Einblicke in das Spiel gespannt ist, kann das Event auf dem Mafia-YouTube-Kanal und dem Twitch-Kanal von PAX East live verfolgen. Da Take-Two sowohl 2K als auch Rockstar besitzt, zieht die Community Parallelen zwischen den Veröffentlichungsterminen von Mafia 4 und GTA 6.

Sollte The Old Country tatsächlich im August erscheinen, würde das die Gerüchte über einen Herbst-Release von GTA 6 weiter untermauern. Die Theorie besagt, dass Take-Two den nächsten Mafia-Titel bewusst einige Monate früher veröffentlicht, um Überschneidungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Verkäufe nicht durch den Hype um das andere AAA-Spiel beeinträchtigt werden. Schließlich könnte eine Veröffentlichung von GTA 6 die Aufmerksamkeit von Mafia stark überschatten – was nicht im Interesse von Take-Two wäre.

