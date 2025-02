Rockstar startet offiziellen Discord-Server samt GTA 6-Kanal!

Die GTA-Community dreht durch – Rockstar Games hat offiziell einen Discord-Server gestartet, auf dem Fans nun auch über das heiß ersehnte Grand Theft Auto VI (GTA 6) diskutieren können.

Das mächtige Spiel, das im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll, hat also seinen offiziellen Discord-Server. Aber was passiert dort?

Werbung

Spieler können sich hier mit anderen Fans austauschen, sich über Neuigkeiten informieren oder einfach die Wartezeit bis zur Veröffentlichung verkürzen. Doch schnell zeigte sich, dass der Kanal vor allem eines ist: ein Sammelplatz für tausende von Nachrichten, die teils völlig durcheinander waren. Fans sind regelrecht ausgerastet, jeder möchte seine Meinung teilen – sei es zu Gerüchten über das Spiel oder der Sehnsucht nach einem neuen Trailer.

Wie kam es zu diesem Ansturm?

Der Hype um GTA 6 ist riesig – kaum ein anderes Spiel wird so sehnsüchtig erwartet. Die Ankündigung des Discord-Kanals war für viele Fans ein weiterer Beweis dafür, wie Rockstar das Spiel promoten will. Diejenigen, die den Link zur Teilnahme am Server bekamen, strömten sofort auf den Kanal.

Die Folge: Ein fast unüberschaubarer Chat, in dem es weder um Struktur noch um klare Diskussionen geht. Stattdessen posten Spieler immer wieder die gleichen Fragen: „Wann kommt der neue Trailer?“ oder „Wann wird das Spiel endlich erscheinen?“

Wenn du mir nicht glaubst, kannst du den offiziellen Discord-Server von Rockstar Games gerne selbst beitreten.

Was bringt das für die Zukunft von GTA 6?

Rockstar Games hat durch den neuen Kanal einen direkten Draht zu seiner riesigen Community geschaffen. Doch viele Fans sind nicht nur an einem Austausch interessiert, sondern auch an konkreten Informationen über GTA 6. Der Hype ist so groß, dass sich sogar die Frage stellt, ob Rockstar den geplanten Release-Termin im Herbst 2025 noch verschieben könnte. Der Publisher Take-Two Interactive hat bereits angedeutet, dass das Spiel auch auf 2026 verschoben werden könnte, falls nötig. Doch viele erwarten, dass der September 2025 der tatsächliche Launch-Zeitpunkt wird.

Werbung

Neben der Diskussion um den Release-Termin sind die Fans vor allem auf den Preis von GTA 6 gespannt. Take-Two-Interactive könnte absurde Summen verlangen und die Spieler würden es trotzdem kaufen, so die allgemeine Meinung. Andere Publisher warten eigentlich nur darauf, dass Videospiele wieder einmal teurer gemacht werden können.

Momentan bleibt der Discord-Server von Rockstar voll von Spekulationen, von einer offiziellen Ankündigung fehlt jede Spur.

GTA 6 befindet sich aktuell für Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung. Angeblich soll es auch eine Switch 2-Version geben. Die PC-Version wird für 2026 oder später erwartet.