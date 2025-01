Neue Theorie: GTA 6 Trailer 2 könnte bis Februar 2025 erscheinen

Da Rockstar Games weiterhin keine Informationen zum heiß erwarteten GTA 6 preisgibt, haben Fans eine weitere Theorie aufgestellt, die einen möglichen Veröffentlichungstermin von Trailer 2 betrifft. Der erste Trailer zu Grand Theft Auto 6, der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, zog weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Seitdem hüllt sich das Studio jedoch in Schweigen, was zu einigen der wildesten Fantheorien in der Geschichte der Videospiele geführt hat.

Der kommende Teil der Grand Theft Auto-Reihe hat sich zu einem der am sehnlichsten erwarteten Videospiele der letzten Jahrzehnte entwickelt. Fantheorien und gewaltige Leaks haben GTA 6 und Trailer 2 zu einem allgegenwärtigen Thema gemacht. Der Titel könnte so bedeutend werden, dass Analysten glauben, dass Grand Theft Auto 6 der Beginn einer Preiserhöhung für Triple-A-Videospiele sein könnte.

Der Forscher und Analyst Matthew Ball löste kürzlich eine Kontroverse aus, als er vermutete, dass Take-Two Interactive den Preis für GTA 6 möglicherweise von den üblichen 70 US-Dollar auf 80 oder 100 US-Dollar anheben könnte. Insider schätzen den Umsatz des Titels im ersten Jahr auf 3 Milliarden US-Dollar. Trotz der Geduld der Fans hinsichtlich Trailer 2 zu Grand Theft Auto 6 scheint es verfrüht, über eine mögliche Preiserhöhung für das Spiel zu spekulieren.

GTA 6 Moon Theorists are going to have a field day with this one.

The new Lunar New Year Stunt races have the (dev) option to change the moon. And it just so happens one of them is different. pic.twitter.com/msGtR0AO4Q

— Gtamen (@Gtamen) January 23, 2025