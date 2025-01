GTA 6: Analyst schätzt den Preis auf 80 bis 100 US-Dollar

Ein Branchenanalyst hat angedeutet, dass Rockstar Games den Preis für Grand Theft Auto 6 von den üblichen 70 US-Dollar auf 80 US-Dollar oder sogar 100 US-Dollar anheben könnte, was es dem Rest des Marktes ermöglichen würde, seine Preise ebenfalls zu erhöhen. GTA 6 ist zweifellos das am sehnlichsten erwartete Videospiel des letzten Jahrzehnts. Angesichts der Gerüchte, dass der Titel ein lächerlich geringes Budget haben könnte, wächst unter den Fans die Sorge, dass es der erste Titel sein könnte, der mehr als den üblichen Preis für ein Triple-A-Videospiel verlangt.

Der erste Trailer zu Grand Theft Auto 6 wurde bereits im Dezember 2023 veröffentlicht, doch seitdem herrscht Funkstille beim Entwickler Rockstar Games. Obwohl der monumentale Titel im Herbst dieses Jahres erscheinen soll, hat das Studio seit über einem Jahr keine neuen Screenshots, Trailer oder auch nur kleine Informationen veröffentlicht. Das Schweigen von Rockstar hat die Fans dazu veranlasst, wilde Theorien über GTA 6 zu entwickeln, und einige spekulieren sogar, dass der Titel auf das Jahr 2026 verschoben wird.

Zum Glück gibt es dazu noch nichts Offizielles, denn Rockstars Mutterkonzern Take-Two Interactive hat mehrfach bestätigt, dass das Spiel im Herbst 2025 erscheinen soll. In einer neuen Präsentation mit dem Titel The State of Video Gaming in 2025 diskutiert der Investmentanalyst und Forscher Matthew Ball die Zukunft der Videospiele. Von künstlicher Intelligenz bis hin zur kürzlich angekündigten Switch 2 wurde in diesem umfassenden Forschungsbericht fast alles analysiert, was die Welt der Videospiele betrifft.

In Zukunft könnten Spiele wie GTA 6 standardmäßig einen Preis von 80 Euro oder mehr haben

Gegen Ende der Präsentation ging Ball auf die Möglichkeit ein, dass Take-Two Interactive den Preis für GTA 6 auf 80 bis 100 US-Dollar anheben könnte. Der Analyst sagte, es bestehe „Hoffnung“, dass der Publisher den Preis für das nächste Grand-Theft-Auto-Spiel anheben und damit eine wichtige Preisbarriere durchbrechen werde, „die es dem Rest des Marktes ermöglichen wird, sich ebenfalls nach oben zu bewegen“.

Wenn Ball recht hat, könnte Grand Theft Auto 6 einen Trend für den Rest der Videospielindustrie setzen, indem es andere Triple-A-Titel dazu bringt, ihren Preis von den üblichen 70 Dollar anzuheben. Das letzte Mal, dass Spieler eine Preiserhöhung sahen, war kurz nach der Veröffentlichung der aktuellen Konsolengeneration, der PS5 und Xbox Serie X/S. Bei Titeln wie NBA 2K21 wurde der Preis für die Current-Gen-Versionen um 10 Euro erhöht, was in der Community für Empörung sorgte.

Zufälligerweise war NBA 2K21 einer der ersten Titel, der für 70 Euro auf den Markt kam und von 2K, einer Tochterfirma von Take-Two Interactive, veröffentlicht wurde. Auch wenn der CEO des Unternehmens die Preiserhöhung verteidigte und die stetig steigenden Entwicklungskosten als Hauptgrund für die zusätzlichen 10 Euro nannte, zeigt dies, dass Take-Two sich nicht scheut, aus der Reihe zu tanzen und neue (wenn auch umstrittene) Trends zu setzen.

