Nintendo Switch 2 endlich vorgestellt

Nintendo hat offiziell die Nintendo Switch 2 angekündigt, die 2025 auf den Markt kommen soll. Die neue Konsole behält das hybride Design ihres Vorgängers bei, bietet jedoch einige bemerkenswerte Verbesserungen.

Design und Hardware der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 verfügt über ein größeres Display und überarbeitete Joy-Con-Controller, die nun magnetisch an der Konsole befestigt werden.

Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss neben dem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie ein neu gestalteter U-förmiger Kickstand sind ebenfalls Teil des Designs. Die Docking-Station präsentiert sich in einem abgerundeten Design.

Abwärtskompatibilität

Ein herausragendes Merkmal der Switch 2 ist ihre Abwärtskompatibilität. Sowohl physische als auch digitale Spiele der ursprünglichen Nintendo Switch können auf der neuen Konsole gespielt werden. Allerdings weist Nintendo darauf hin, dass bestimmte Spiele möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

Erste Spiele und Präsentation

Im Ankündigungsvideo wurde ein neues Mario Kart-Spiel gezeigt, was auf kommende Titel für die Switch 2 hinweist. Weitere Details zur Konsole und zu neuen Spielen werden in einer speziellen Nintendo Direct-Präsentation am 2. April 2025 vorgestellt. Zudem sind im April Hands-on-Events in New York, Los Angeles und Dallas geplant, bei denen Fans die Möglichkeit haben werden, die Konsole auszuprobieren.

Verkaufszahlen der ursprünglichen Switch

Die ursprüngliche Nintendo Switch, die 2017 eingeführt wurde, hat sich weltweit über 146 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Konsolen des Unternehmens. Mit der Ankündigung der Nintendo Switch 2 setzt Nintendo auf Innovation und Kontinuität, um an den Erfolg der ersten Switch-Generation anzuknüpfen.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE