Oblivion-Remake: Kommt der größte Xbox-Shadowdrop aller Zeiten schon im April?

Gerüchteküche auf Anschlag: Ein Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion soll laut neuesten Leaks noch im April erscheinen – genauer gesagt in der Woche ab dem 21. April, direkt nach dem ESO Anniversary Event. Das behaupten jetzt mehrere Leaker und Brancheninsider. Die Hinweise mehren sich, doch ein gewisses Maß an Skepsis bleibt. Immerhin gab es diesbezüglich bereits mehrmals Gerüchte.

Was ist dran am neuen Release-Zeitraum?

Das aktuell laufende Jubiläumsevent von The Elder Scrolls Online endet am 22. April um 16 Uhr deutscher Zeit. Und genau danach soll laut Leakern das Remake von Oblivion plötzlich auftauchen – und zwar als Shadowdrop, also völlig überraschend und ohne vorherige Ankündigung.

Werbung

Auf Reddit, X (Twitter) und in Leaker-Kreisen wird bereits wild spekuliert. Ein bekannter Insider schreibt: „Schaut euch die Woche vom 21. April an – nach dem Ende des ESO-Events. Ich bin extrem zuversichtlich, dass es dann passiert. Der Release kommt von mehr als einer Quelle. Und ja – das Projekt ist echt.“

Reddit reagiert – und bleibt skeptisch

In den Kommentaren auf Reddit mischt sich Vorfreude mit typischem Internet-Zynismus: „Das ist das dritte Mal, dass er seine Meinung ändert. Sieht aus wie eine Red-Flag.“ Jemand anders kommentiert: „GTA 6 kommt nächste Woche! Glaubt mir!!! (Scherz)“

Und ein anderer Nutzer merkt an, dass solche Leaks „immer wieder um ein paar Wochen verschoben werden“ – bis es irgendwann wirklich stimmt. „Irgendwann wird’s halt April.“

Größter Shadowdrop der Game Pass-Geschichte?

Der Leaker eXtas1s auf X.com (ehemals Twitter) geht sogar noch weiter und nennt das Oblivion-Remake: „Den vielleicht größten Shadowdrop in der Geschichte von Xbox Game Pass.“

Falls das stimmt, würde Microsoft das Remake ohne große Vorankündigung direkt in den Game Pass werfen – ein absoluter Paukenschlag für Fans von Bethesda und The Elder Scrolls.

Was bedeutet das für dich? Wenn du ein Abo für Xbox Game Pass hast, solltest du die Woche ab dem 21. April besonders aufmerksam verfolgen. Es könnte der Moment sein, in dem Oblivion in neuer Pracht zurückkehrt – völlig überraschend. Oder auch nicht, wenn wir es wissen. Ob das Remake aber wirklich kommt? Nun ja… Der April dauert noch lang – und Gerüchte sind geduldig.

Werbung

The Elder Scrolls IV: Oblivion erschien am 20. März 2006 für PS3, Xbox 360 und Windows PC.