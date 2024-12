The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake: Kommt es bald?

Gerüchte über ein Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion kursieren schon länger im Internet, auch ein Fan-Remake ist in Arbeit. Aktuell verdichten sich die Hinweise, dass das Spiel früher erscheinen könnte als gedacht. Laut dem Leaker „Extas1s“ ist das Remake nicht nur real, sondern soll bereits 2025 veröffentlicht werden. Zudem spekuliert er, dass die Enthüllung im Rahmen eines Xbox Direct-Events im Januar stattfinden könnte.

Frühere Berichte deuten darauf hin, dass das Studio Virtuos für die Entwicklung verantwortlich ist. Dieses Studio hat in der Vergangenheit PlayStation bei Spielen wie Horizon Zero Dawn, Heavy Rain und Dark Souls Remastered unterstützt. Auch bei AAA-Titeln wie Cyberpunk 2077 und dem kommenden Metal Gear Solid Delta: Snake Eater war Virtuos beteiligt. Angeblich wird das Remake von Oblivion mit der Unreal Engine 5 entwickelt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Remake soll für Xbox Series X/S, PS5 und PC kommen

Obwohl die Enthüllung durch Xbox erfolgen soll, wird spekuliert, dass das Spiel für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Windows PC erscheinen könnte. Da Bethesda mittlerweile zu Xbox gehört, wäre eine Präsentation durch Xbox auch naheliegend. Dennoch scheut Microsoft nicht davor zurück, seine Spiele auch auf PlayStation zu veröffentlichen. Ein gutes Beispiel dafür ist Indiana Jones and the Great Circle, ein weiteres Bethesda-Spiel, das nächstes Jahr ebenfalls für die PS5 erscheinen soll. Also nur wenige Monate nach dem Release auf Xbox Series X/S und Windows PC.

Wie bei allen Gerüchten sollte man diese Informationen mit Vorsicht genießen. Der Entwicklungsstand eines Spiels kann sich regelmäßig ändern. Selbst wenn das Remake existiert, besteht die Möglichkeit, dass es eingestellt wird, da bisher nichts offiziell bestätigt wurde. Spätestens nächsten Monat werden wir wissen, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist, wenn das Xbox Direct-Event im Januar tatsächlich stattfindet.

Sollte das Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion nächstes Jahr für die PS5 erscheinen, würde das viele Fans erfreuen. Immerhin wird noch viel Zeit bis zum Release von The Elder Scrolls VI vergehen. Es soll sich bereits in einem spielbaren Zustand befinden, mehr ist jedoch nicht bekannt.