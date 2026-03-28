DailyGame - Gaming News - Bethesda spricht über Elder Scrolls 6 – Fans müssen wohl länger warten
2 Min. lesen
Geduld ist gefragt

Bethesda spricht über Elder Scrolls 6 – Fans müssen wohl länger warten

Bethesda hat ein neues Update zu The Elder Scrolls 6 gegeben. Der Release liegt offenbar noch einige Jahre entfernt.

i Bethesda spricht über Elder Scrolls 6 – Fans müssen wohl länger warten
Artikel von Tim +

The Elder Scrolls 6. Jetzt hat Bethesda erneut über die Pläne für das Rollenspiel gesprochen – und dabei bestätigt, dass Spieler wohl noch etwas länger warten müssen.

Das Studio arbeitet zwar aktiv am Spiel, doch ein Release scheint weiterhin nicht in unmittelbarer Nähe zu liegen.

Bethesda will sich Zeit lassen

Bethesda-Chef Todd Howard erklärte bei einem Event, dass es „keinen Grund zur Eile“ bei der Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gebe. Das Studio konzentriert sich aktuell vollständig auf das Projekt, nachdem zuvor mehrere Jahre an Starfield gearbeitet wurde.

Howard betonte außerdem, dass das Team lieber mehr Zeit investiert, um ein möglichst hochwertiges Rollenspiel zu entwickeln. Ein überstürzter Release würde laut ihm nur dazu führen, dass das Spiel technisch unausgereift erscheint oder wichtige Features fehlen.

Für Fans bedeutet diese Haltung allerdings auch: Der nächste Teil der legendären RPG-Reihe dürfte noch einige Jahre entfernt sein.

Release wohl frühestens 2027

Offizielle Termine gibt es weiterhin nicht. Verschiedene Branchenberichte gehen jedoch davon aus, dass das Spiel frühestens 2027 erscheinen könnte.

Damit würde zwischen Skyrim und dem neuen Teil eine Wartezeit von über 15 Jahren liegen – eine der längsten Pausen zwischen zwei Hauptspielen der Reihe.

Ein möglicher Grund dafür ist die technische Weiterentwicklung. Bethesda arbeitet laut Berichten an einer neuen Version der eigenen Engine, die künftig in mehreren Projekten genutzt werden soll.

Entwicklung hat wichtigen Meilenstein erreicht

Trotz der langen Wartezeit gibt es zumindest ein positives Signal. Laut Bethesda hat das Spiel bereits einen wichtigen internen Entwicklungs-Meilenstein erreicht.

Zudem läuft das Spiel laut aktuellen Aussagen intern bereits regelmäßig in funktionierenden Builds. Das bedeutet, dass grundlegende Systeme und Inhalte bereits zusammenlaufen und getestet werden können.

Lesenswert
Starfield kommt am 7. April auf PS5, und das kostenlose Update löst den größten Kritikpunkt
Lesenswerter Artikel
Starfield kommt wohl am 7. April auf PS5 und Bethesda hat selbst angedeutet, was nächste Woche kommt
Lesenswerter Artikel
Fallout New Vegas Remaster: Iron Galaxy dementiert Gerüchte nach LinkedIn-Panne
Lesenswerter Artikel
Doom: The Dark Ages DLC wird riesig – Director sagt es fühlt sich wie ein Sequel an
Lesenswerter Artikel
Wolfenstein 3 Casting Leak: Neue Figur Sofiya und Hund Ralph begleiten B.J. Blazkowicz
Lesenswerter Artikel
The Elder Scrolls 6 nutzt Creation Engine 3 – Starfield-Update kommt bald
Lesenswerter Artikel
Wolfenstein 3 bestätigt: MachineGames setzt die Shooter-Reihe endlich fort
Lesenswerter Artikel
Starfield: PS5-Release im April? Leak spricht von Port und großem Update
Lesenswerter Artikel

Solche Schritte sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung langsam in eine produktivere Phase übergeht.

Erwartungen sind extrem hoch

Die Erwartungen an The Elder Scrolls 6 könnten kaum größer sein. Der Vorgänger The Elder Scrolls V: Skyrim zählt zu den erfolgreichsten Rollenspielen aller Zeiten und wurde seit seiner Veröffentlichung über viele Jahre hinweg immer wieder neu aufgelegt.

Gerade deshalb steht Bethesda unter enormem Druck. Viele Fans hoffen, dass der nächste Teil wieder ein RPG wird, das die Branche ähnlich stark prägt wie Skyrim damals.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!