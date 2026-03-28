Bethesda spricht über Elder Scrolls 6 – Fans müssen wohl länger warten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

The Elder Scrolls 6. Jetzt hat Bethesda erneut über die Pläne für das Rollenspiel gesprochen – und dabei bestätigt, dass Spieler wohl noch etwas länger warten müssen.

Das Studio arbeitet zwar aktiv am Spiel, doch ein Release scheint weiterhin nicht in unmittelbarer Nähe zu liegen.

Bethesda will sich Zeit lassen

Bethesda-Chef Todd Howard erklärte bei einem Event, dass es „keinen Grund zur Eile“ bei der Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gebe. Das Studio konzentriert sich aktuell vollständig auf das Projekt, nachdem zuvor mehrere Jahre an Starfield gearbeitet wurde.

Howard betonte außerdem, dass das Team lieber mehr Zeit investiert, um ein möglichst hochwertiges Rollenspiel zu entwickeln. Ein überstürzter Release würde laut ihm nur dazu führen, dass das Spiel technisch unausgereift erscheint oder wichtige Features fehlen.

Für Fans bedeutet diese Haltung allerdings auch: Der nächste Teil der legendären RPG-Reihe dürfte noch einige Jahre entfernt sein.

Release wohl frühestens 2027

Offizielle Termine gibt es weiterhin nicht. Verschiedene Branchenberichte gehen jedoch davon aus, dass das Spiel frühestens 2027 erscheinen könnte.

Damit würde zwischen Skyrim und dem neuen Teil eine Wartezeit von über 15 Jahren liegen – eine der längsten Pausen zwischen zwei Hauptspielen der Reihe.

Ein möglicher Grund dafür ist die technische Weiterentwicklung. Bethesda arbeitet laut Berichten an einer neuen Version der eigenen Engine, die künftig in mehreren Projekten genutzt werden soll.

Entwicklung hat wichtigen Meilenstein erreicht

Trotz der langen Wartezeit gibt es zumindest ein positives Signal. Laut Bethesda hat das Spiel bereits einen wichtigen internen Entwicklungs-Meilenstein erreicht.

Zudem läuft das Spiel laut aktuellen Aussagen intern bereits regelmäßig in funktionierenden Builds. Das bedeutet, dass grundlegende Systeme und Inhalte bereits zusammenlaufen und getestet werden können.

Solche Schritte sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung langsam in eine produktivere Phase übergeht.

Erwartungen sind extrem hoch

Die Erwartungen an The Elder Scrolls 6 könnten kaum größer sein. Der Vorgänger The Elder Scrolls V: Skyrim zählt zu den erfolgreichsten Rollenspielen aller Zeiten und wurde seit seiner Veröffentlichung über viele Jahre hinweg immer wieder neu aufgelegt.

Gerade deshalb steht Bethesda unter enormem Druck. Viele Fans hoffen, dass der nächste Teil wieder ein RPG wird, das die Branche ähnlich stark prägt wie Skyrim damals.

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