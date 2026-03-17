Starfield kommt am 7. April auf PS5, und das kostenlose Update löst den größten Kritikpunkt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bethesda Game Studios hat heute bestätigt, was Leaks und Insider-Berichte seit Wochen angedeutet hatten. Starfield erscheint am 7. April 2026 für PS5, exakt zwei Jahre und sieben Monate nach dem ursprünglichen Launch auf Xbox Series X und PC im September 2023. Gleichzeitig mit der PS5-Version erscheinen das bisher größte kostenlose Update namens Free Lanes für alle Plattformen sowie der neue Story-DLC Terran Armada.

Zusätzlich senkt Bethesda den Preis für die Standard Edition dauerhaft von 69,99 auf 49,99 Euro, ebenfalls auf Xbox und PC. Die Premium Edition kostet 69,99 Euro und enthält beide Story-Erweiterungen sowie 1.000 Creation Credits, digitalen Soundtrack und Artbook.

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Free Lanes: Kein Ladebildschirm mehr zwischen Planeten

Free Lanes ist das Herzstück des April-Updates und adressiert den meistgenannten Kritikpunkt an Starfield seit Launch: den fehlenden nahtlosen Weltraumflug. Mit dem neuen Cruise Mode könnt ihr innerhalb eines Sonnensystems frei von Planet zu Planet fliegen, ohne Ladebildschirm und ohne Schnellreise. Unterwegs gibt es prozedural generierte Begegnungen, neue Encounter-Typen und eine deutlich erhöhte Dichte an Points of Interest.

Während ihr durch das System gleitet, könnt ihr gleichzeitig euer Schiff dekorieren, mit Gefährten sprechen oder Werkbänke nutzen. Zusätzlich fügt Free Lanes die neue Ressource X-Tech ein, die für Waffen-, Schiffs- und Ausrüstungs-Upgrades genutzt wird. Auch das Quantum-Essence-System wurde verbessert: Superkräfte laden sich schneller auf und können häufiger eingesetzt werden. Free Lanes ist für alle Starfield-Besitzer kostenlos.

Terran Armada: Kleiner DLC mit galaktischer Reichweite

Terran Armada ist Starfields zweiter Story-DLC und bewusst anders konzipiert als Shattered Space. Während die erste Erweiterung eine abgeschlossene neue Region bot, spielt sich Terran Armada quer durch die gesamten Settled Systems. Eine neue menschliche Fraktion mit einer Armee hoch entwickelter Kampfroboter versucht ihre Version von Einheit auf die Galaxis zu übertragen. Die Spieler entscheiden, wie sie damit umgehen.

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Neue Begleiter kommen hinzu, darunter Muria aus der Galbank in New Atlantis und zwei Roboter-Companions. Als weiteres Highlight gibt es den Moon Jumper, ein neues Bodenfahrzeug, das dank massivem Boost auf Körpern mit niedriger Schwerkraft nahezu fliegen kann. Terran Armada kostet einzeln 9,99 Euro und ist in der Premium Edition für PS5 enthalten.

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