DailyGame - Gaming News - Playstation - Starfield: PS5-Release am 07. April 2026 laut Leak – Preise & Vorbestellungen
3 Min. lesen
Jetzt wird es ernst!

Starfield: PS5-Release am 07. April 2026 laut Leak – Preise & Vorbestellungen

Starfield erscheint laut Leak am 07. April 2026 für PS5. Preise, Editionen und Vorbestellungsstart sind bereits durchgesickert.

i Starfield: PS5-Release am 07. April 2026 laut Leak – Preise & Vorbestellungen
Artikel von Markus +
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Laut einem neuen Leak rund um Starfield erscheint das Sci-Fi-Rollenspiel am 07. April 2026 für PlayStation 5 (PS5). Die Informationen stammen von Dealabs, die sich wiederum auf den bekannten Insider Billbil-kun berufen (der eine unglaublich gute Trefferrate in der Vergangenheit hatte). Und wenn sich das bewahrheitet, wäre es ein klares Signal: Microsoft zieht seine Multi-Plattform-Strategie konsequent durch. Zumindest vorerst.

Gerüchte über eine mögliche PS5-Version von Starfield gibt es schon länger, erst letzten Monat sprach ein Bethesda-Insider vom genau selben Datum! Der 07. April 2026 soll also laut den Leaks der offizielle Veröffentlichungstag sein. Zudem ist von einer physischen Version die Rede, also kein reiner Digital-Release.

Werbung

Besonders interessant: Die PS5-Vorbestellungen sollen bereits am 17. bzw. 18. März starten. Das würde bedeuten, dass eine offizielle Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte.

Starfield für die PS5: Zwei Editionen, aber günstiger als erwartet

Das Bethesda-Sci-Fi-Rollenspiel soll auf der PlayStation 5 in zwei Versionen erscheinen:

  • Standard Edition
  • Premium/Deluxe Edition

Überraschend sind vor allem die angeblich niedrigeren Preise im Vergleich zum ursprünglichen Xbox-Launch.

Werbung

Edition Preis (Euro)
Standard Edition 49,99 €
Deluxe Edition 69,99 €

Das wäre eine deutliche Reduktion gegenüber dem ursprünglichen Release-Preis. Ein möglicher Grund: Das Spiel ist bereits seit 2023 auf dem Markt, wodurch ein aggressiverer Einstiegspreis Sinn ergeben würde. Laut Leak soll es keinen Early-Access-Vorteil für Deluxe-Käufer geben.

Neben der Starfield-Erweiterung "Shattered Space" dürfte die Deluxe-Edition auch das zweite Add-On inne haben. - Bild: Bethesda

Neben der Starfield-Erweiterung „Shattered Space“ dürfte die Deluxe-Edition auch das zweite Add-On inne haben. – Bild: Bethesda

Wie glaubwürdig ist die Quelle?

Billbil-kun gilt in der Branche als einer der verlässlichsten Deal-Insider Europas. Über Dealabs wurden in der Vergangenheit zahlreiche korrekte Vorab-Infos zu Spielen, Hardware und Preisen veröffentlicht. Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Aber die Detailtiefe des Leaks ist bemerkenswert und vor allem glaubwürdig.

Lesenswert
GTA 6 im PlayStation Store entdeckt – starten jetzt die Vorbestellungen?
Lesenswerter Artikel
God of War Sons of Sparta im Test: Stimmiges Griechenland-Abenteuer im falschen Franchise
Lesenswerter Artikel
Nioh 3 im Test: Könnte das der beste Soulslike-Titel sein?
Lesenswerter Artikel
The Elder Scrolls 6 nutzt Creation Engine 3 – Starfield-Update kommt bald
Lesenswerter Artikel
Kratos als gläubiger Junge? „Sons of Sparta“-Entwickler verteidigt Richtungswechsel
Lesenswerter Artikel
PS5 Update 26.01-12.70.00.01 veröffentlicht: erst neue Features, dann nur Stabilität
Lesenswerter Artikel
Kingdom Come: Deliverance für PS5 und Xbox Series X/S – Alle Infos
Lesenswerter Artikel
Red Dead Redemption 2 für PS5 & Xbox Series – Entdeckt Rockstar plötzlich das Jahr 2026?
Lesenswerter Artikel

Die Veröffentlichung von Starfield auf PS5 würde perfekt in Microsofts aktuelle Strategie passen. In den letzten Monaten sind immer mehr ehemals exklusive Titel auch auf anderen Plattformen erschienen. Ein PS5-Release von Starfield wäre jedoch die bislang größte und symbolträchtigste Öffnung. Das Sci-Fi-RPG von Bethesda Game Studios galt lange als Prestige-Exklusivtitel im Xbox-Portfolio. Die Bemühungen von Xbox auch auf anderen Plattformen bekannt zu werden reichen sogar soweit, dass im Sommer das erste Halo (Campaign Evolved) auf der PS5 laufen wird.

Was bedeutet das für PlayStation-Spieler?

Sollte sich der 07. April 2026 bestätigen, würde Starfield nach über zwei Jahren erstmals auf Sonys Plattform spielbar sein. Die entscheidende Frage bleibt: Erhält die PS5-Version technische Verbesserungen oder zusätzliche Inhalte? Oder handelt es sich um eine 1:1-Portierung? Noch fehlen Details zu Performance-Modi, DualSense-Features oder möglichen grafischen Anpassungen.

Da die Vorbestellungen angeblich Mitte März starten, dürfte eine offizielle Bestätigung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sollte Sony oder Microsoft kurzfristig ein State-of-Play-Event oder eine Pressemitteilung planen, würde der Zeitrahmen perfekt passen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!