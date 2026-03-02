Starfield: PS5-Release am 07. April 2026 laut Leak – Preise & Vorbestellungen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Laut einem neuen Leak rund um Starfield erscheint das Sci-Fi-Rollenspiel am 07. April 2026 für PlayStation 5 (PS5). Die Informationen stammen von Dealabs, die sich wiederum auf den bekannten Insider Billbil-kun berufen (der eine unglaublich gute Trefferrate in der Vergangenheit hatte). Und wenn sich das bewahrheitet, wäre es ein klares Signal: Microsoft zieht seine Multi-Plattform-Strategie konsequent durch. Zumindest vorerst.

Gerüchte über eine mögliche PS5-Version von Starfield gibt es schon länger, erst letzten Monat sprach ein Bethesda-Insider vom genau selben Datum! Der 07. April 2026 soll also laut den Leaks der offizielle Veröffentlichungstag sein. Zudem ist von einer physischen Version die Rede, also kein reiner Digital-Release.

Besonders interessant: Die PS5-Vorbestellungen sollen bereits am 17. bzw. 18. März starten. Das würde bedeuten, dass eine offizielle Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte.

Starfield für die PS5: Zwei Editionen, aber günstiger als erwartet

Das Bethesda-Sci-Fi-Rollenspiel soll auf der PlayStation 5 in zwei Versionen erscheinen:

Standard Edition

Premium/Deluxe Edition

Überraschend sind vor allem die angeblich niedrigeren Preise im Vergleich zum ursprünglichen Xbox-Launch.

Edition Preis (Euro) Standard Edition 49,99 € Deluxe Edition 69,99 €

Das wäre eine deutliche Reduktion gegenüber dem ursprünglichen Release-Preis. Ein möglicher Grund: Das Spiel ist bereits seit 2023 auf dem Markt, wodurch ein aggressiverer Einstiegspreis Sinn ergeben würde. Laut Leak soll es keinen Early-Access-Vorteil für Deluxe-Käufer geben.

Wie glaubwürdig ist die Quelle?

Billbil-kun gilt in der Branche als einer der verlässlichsten Deal-Insider Europas. Über Dealabs wurden in der Vergangenheit zahlreiche korrekte Vorab-Infos zu Spielen, Hardware und Preisen veröffentlicht. Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Aber die Detailtiefe des Leaks ist bemerkenswert und vor allem glaubwürdig.

Die Veröffentlichung von Starfield auf PS5 würde perfekt in Microsofts aktuelle Strategie passen. In den letzten Monaten sind immer mehr ehemals exklusive Titel auch auf anderen Plattformen erschienen. Ein PS5-Release von Starfield wäre jedoch die bislang größte und symbolträchtigste Öffnung. Das Sci-Fi-RPG von Bethesda Game Studios galt lange als Prestige-Exklusivtitel im Xbox-Portfolio. Die Bemühungen von Xbox auch auf anderen Plattformen bekannt zu werden reichen sogar soweit, dass im Sommer das erste Halo (Campaign Evolved) auf der PS5 laufen wird.

Was bedeutet das für PlayStation-Spieler?

Sollte sich der 07. April 2026 bestätigen, würde Starfield nach über zwei Jahren erstmals auf Sonys Plattform spielbar sein. Die entscheidende Frage bleibt: Erhält die PS5-Version technische Verbesserungen oder zusätzliche Inhalte? Oder handelt es sich um eine 1:1-Portierung? Noch fehlen Details zu Performance-Modi, DualSense-Features oder möglichen grafischen Anpassungen.

Da die Vorbestellungen angeblich Mitte März starten, dürfte eine offizielle Bestätigung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sollte Sony oder Microsoft kurzfristig ein State-of-Play-Event oder eine Pressemitteilung planen, würde der Zeitrahmen perfekt passen.

