Starfield: PS5-Release im April? Leak spricht von Port und großem Update

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Starfield ist seit seinem Launch ein Dauerthema. Viele Bethesda-Fans waren begeistert von der Größe des Universums, andere vermissten Tiefe, Abwechslung und stärkere Rollenspiel-Elemente. Jetzt sorgt ein neuer Leak für frischen Wirbel: Laut Insider Zuby_Tech (der in der Vergangenheit viele Bethesda-Leaks richtig vorausgesagt hatte) soll Starfield am 07. April 2026 für die PlayStation 5 (PS5) erscheinen. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber die Hinweise wirken konkreter als frühere Gerüchte.

Der Leaker zeigt auf X.com hinterlegte EAN-Codes für eine Standard- und eine Premium-Edition. Das deutet darauf hin, dass bereits konkrete Produktversionen im System existieren. Sollte das stimmen, wäre es einer der größten Xbox-zu-PlayStation-Ports der letzten Jahre.

Kommt der PS5-Port mit großem Starfield-Update?

Besonders spannend ist der Zeitpunkt. Bethesda hatte bereits vor längerer Zeit ein zweites DLC für Starfield angeteasert, seitdem herrscht Funkstille. Gleichzeitig kursieren Berichte, dass ein großes kostenloses Update geplant sei. Dieses soll das Spiel grundlegend überarbeiten, ähnlich wie Cyberpunk 2077 mit dem 2.0-Update.

Genau hier wird der PS5-Port interessant. Es wäre logisch, wenn Bethesda die neue Plattform-Version direkt mit dieser überarbeiteten Fassung kombiniert. Ein technischer Feinschliff, Gameplay-Anpassungen und neue Inhalte könnten Starfield für Spielerinnen und Spieler attraktiver machen, die bislang gezögert haben. Nicht nur der PS5-Port ist ein Thema. Für Xbox- und PC-Spieler könnte der gleiche Tag auch das zweite DLC bringen. Ein gleichzeitiger Content-Drop auf allen Plattformen würde dem Spiel dringend benötigten Schwung verleihen.

Community weiter gespalten

Die Reaktionen auf das Gerücht fallen gemischt aus. Ein Teil der Community hält Starfield nach wie vor für ein solides Sci-Fi-Rollenspiel mit enormem Umfang. Andere sehen darin ein Spiel, das zwar groß, aber spielerisch zu zurückhaltend sei. Gerade deshalb wäre ein großes Update entscheidend. Mehr Dynamik, bessere Systeme und stärkere Abwechslung könnten viele der Kritikpunkte entschärfen. Bethesda hat mit früheren Titeln gezeigt, dass langfristige Unterstützung viel bewirken kann.

Noch handelt es sich aber nur um einen Leak. Weder Bethesda noch Microsoft oder Sony haben sich dazu geäußert. Mögliche Ankündigungen könnten in einem kommenden State of Play oder bei einem eigenen Bethesda-Event erfolgen. Wird Starfield einen „zweiten Frühling“ erleben und wie Phönix aus der Asche steigen? Wir werden sehen.

