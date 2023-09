Cyberpunk 2077 – 2.0-Update: Johnny Silverhand sieht nun wirklich aus wie Keanu Reeves

Johnny Silverhand in "Cyberpunk 2077 2.0" sieht nun tatsächlich aus wie Keanu Reeves. 3 Jahre nach Release wirkt es wirklich besser!

Johnny Silverhand sieht in Cyberpunk 2077 2.0 tatsächlich mehr als wie Keanu Reeves. - (C) CD Projekt Red

Seit seinem holprigen Start im Jahr 2020 hat sich Cyberpunk 2077 stark verbessert. Das 2.0-Update, das am 21. September 2023 veröffentlicht wurde, markiert einen weiteren Meilenstein in der Bemühung von CD Projekt Red, das Spiel zu optimieren. Während das Update umfassende Gameplay-Verbesserungen und ein überarbeitetes Polizeisystem mit sich bringt, hat es auch eine bemerkenswerte Änderung am Charaktermodell von Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves, vorgenommen.

Fans, die das Spiel nach dem 2.0-Update gespielt haben, waren angenehm überrascht von den Verbesserungen am Charaktermodell von Johnny Silverhand. Ein Reddit-Benutzer namens “MovingxTarget” teilte “Vorher-Nachher”-Screenshots des Charakters, die zeigten, wie die Details seines Gesichts feiner geworden sind. Ein Kommentator bemerkte humorvoll, dass Johnny Silverhand nun “tatsächlich wie Keanu Reeves und nicht nur wie Keanu Reeves in Erinnerung” aussieht.

Cyberpunk 2077: Version 2.0 macht vieles im Spiel besser, auch Silverhand

Diese Verfeinerungen am Charaktermodell haben viele Spieler dazu gebracht, die Aufmerksamkeit auf die Details in Cyberpunk 2077 zu lenken, die zuvor möglicherweise übersehen wurden. Die Verbesserungen betreffen jedoch nicht nur Johnny Silverhand. Einige Spieler berichteten auch, dass andere Charaktermodelle im Spiel nach dem Update ansprechender aussahen.

Das 2.0-Update bringt nicht nur visuelle Verbesserungen, sondern überarbeitet auch grundlegende Gameplay-Systeme und bietet den Spielern ein optimiertes Erlebnis.

Mit diesen kontinuierlichen Bemühungen, Cyberpunk 2077 zu verbessern und die Spielerzufriedenheit zu steigern, wird das Spiel immer mehr zu dem, was es versprochen hat, sein zu können – ein fesselndes und beeindruckendes Rollenspiel in einer futuristischen Welt

Cyberpunk 2077 2.0 ist für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S verfügbar und wurde pünktlich zur Veröffentlichung der Phantom Liberty-Erweiterung am 26. September 2023 herausgebracht.