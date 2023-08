Cyberpunk 2077-Trailer enthüllt Phantom Liberty und Version 2.0 Änderungen

Ein frischer Trailer, der im Rahmen der Gamescom vorgestellt wurde, gewährt uns einen Einblick in Phantom Liberty und Cyberpunk 2077 "2.0".

Der neue Trailer, der während des Opening Night Live-Showcase der Gamescom gezeigt wurde, gibt uns eine weitere Vorschau auf das Gameplay des umfangreichen Updates für Cyberpunk 2077 und dessen Erweiterung Phantom Liberty. Diese Vorschau ist bereits weltweit auf Tour und wurde bisher positiv aufgenommen.

In dem neuesten Trailer werden nicht die Details der Phantom Liberty-Story enthüllt, sondern vielmehr zeigt er, was Hauptcharakter V in seiner Freizeit erleben kann, nämlich neue Aufträge. Dies bietet die Gelegenheit, einige der anderen Neuerungen auszuprobieren, die im Trailer vorgestellt werden, darunter neue Waffen, einzigartige Cyberware und ein völlig überarbeitetes Fähigkeitensystem. Dadurch wird das Kämpfen noch experimentierfreudiger gestaltet, und V stürzt sich regelrecht in die Schlacht, um massiven Schaden anzurichten – auf eine Art und Weise, die wir bisher noch nicht gesehen haben.

Cyberpunk 2077 2.0 – Das Spiel das wir eigentlich haben wollten

Besonders beeindruckend sind die neuen Finishing-Moves, die es dir ermöglichen, deine Gegner auf kreative Weise auszuschalten. Vom Zersägen des Gesichts bis hin zum Schleudern einer Leiche auf Feinde – die Möglichkeiten sind wild und vielfältig. Besonders faszinierend ist der Reliktfähigkeitsbaum, mit dem du dich sozusagen “glitchen” und deine Gegner überraschen kannst, noch bevor sie merken, was passiert. Dies bietet die perfekte Gelegenheit für eine dieser brutalen Finishing-Moves.

Auch das Fahrzeugkampfsystem wird im Trailer genauer vorgestellt. Du wirst nicht nur aus deinem Auto auf Feinde schießen können, sondern auch in der Lage sein, ihre Fahrzeuge zu hacken – endlich wird die Vielfalt des Kampfes geboten, die uns bereits vor dem Launch versprochen wurde.

Phantom Liberty auf der Gamescom 2023 spielbar

Während der Gamescom wird Phantom Liberty spielbar sein, allerdings nur vor Ort. Es ist unklar, ob es vorab eine digitale Demo-Version geben wird, da CD Projekt Red möglicherweise Leaks vermeiden möchte.

Bisher haben Spieler, die das Spiel ausprobieren konnten, einige Details enthüllt. Unter anderem wird eine Option zum Neuzuordnen der Fähigkeiten hinzugefügt, sodass du deinen Charakter neu gestalten kannst, ohne das Spiel neu starten zu müssen. Außerdem gibt es neue Orte in Night City, die dir auch nach Abschluss der Story-Erweiterung im Hauptspiel Beschäftigung bieten. Dies gesellt sich zu den bereits von den Entwicklern geteilten Informationen, dass große Teile des Spiels überarbeitet wurden. Wir werden abwarten müssen, ob diese Veränderungen Cyberpunk 2077 so gestalten, wie es ursprünglich beim Launch im Jahr 2020 versprochen wurde.

Phantom Liberty wird am 26. September veröffentlicht und ist die erste und letzte Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077. Das “2.0-Update” gibt es exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Die Unterstützung für die PS4- und Xbox One-Versionen des Action-Rollenspiels wird weitgehend zurückgezogen.