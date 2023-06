Cyberpunk 2077 Phantom Liberty hat ein Releasedatum

Auf dem Xbox Games Showcase wurde das Datum für den Release der Erweiterung enthüllt.

Auf dem Xbox Games Showcase wurde endlich das lang erwartete Veröffentlichungsdatum für die Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty bekannt gegeben. Das ist der 26. September, für alle, die es verpasst haben. Vor der großen Story-Enthüllung haben viele von uns die Erweiterung einfach als DLC für Cyberpunk 2077 bezeichnet, der wie andere DLCs lediglich die Geschichte erweitert und uns im Basisspiel mehr Möglichkeiten bieten würde. Doch das ist anscheinend nicht der Fall.

Kurz nachdem der neue Trailer gezeigt wurde, erklärten die Entwickler von Cyberpunk 2077 uns darüber auf, dass wir Phantom Liberty nicht als DLC, sondern als eine vollständige Erweiterung betrachten sollten. Der Creative Director Paweł Sasko erklärt sogar, dass einige Bereiche des Spiels komplett neu aufgebaut wurden und fast jeder Teil von 2077 in dieser Erweiterung ein Update erhält.

Bereits während des Summer Game Fest hat das Team von CD Projekt Red über die kommende Erweiterung gesprochen. Nun, da sie auf dem Xbox Showcase enthüllt wurde, teilen sie diese neuen Details mit uns, und es scheint, als würde die Erweiterung noch weiter gehen, als der neue Trailer vermuten lässt. Im Gespräch mit VGC betont Sasko, dass “alle wichtigen Hauptsysteme” von 2077 “überarbeitet oder umfangreich aktualisiert” wurden. Er erwähnt auch, dass das Perk-System “völlig erneuert” wurde, da einige Fans es für ein RPG als unzureichend empfanden.

Und das Beste daran ist, dass die Erweiterung sogar ein Feature hinzufügen wird, das bereits vor der Veröffentlichung des Basisspiels versprochen wurde: den Fahrzeugkampf. Zuvor war es nur möglich, von einem Auto oder Motorrad aus zu kämpfen, indem man auf die geskripteten Momente wartete, in denen dies in der Geschichte passierte, oder eine Mod auf dem PC installierte. In Anbetracht all dessen betont CDPRs globaler PR-Direktor Radek Grabowski, dass Phantom Liberty nicht als DLC bezeichnet werden sollte, sondern als eine “vollwertige Erweiterung” betrachtet werden muss.