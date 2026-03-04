Fallout New Vegas Remaster: Iron Galaxy dementiert Gerüchte nach LinkedIn-Panne

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Es begann mit einem harmlosen Bild auf LinkedIn. Das Support-Studio Iron Galaxy veröffentlichte Fotos seines Februar-Firmen-Meetings, und auf einem der Monitore im Hintergrund war unverkennbar der klassische „Please Stand By“-Ladebildschirm aus Fallout: New Vegas zu sehen. Die Gaming-Community brauchte keine drei Stunden, um daraus eine Ankündigung zu konstruieren. Threads auf Reddit, Clips auf X, Artikel auf Dutzenden Seiten. Der Tenor: Iron Galaxy arbeitet am lang erwarteten New-Vegas-Remaster.

Das Dementi und warum ihm keiner glaubt

Iron Galaxy reagierte schnell und deutlich. In einem offiziellen Statement erklärte das Studio, an keinem Fallout-Projekt zu arbeiten. Die Präsentationsfolie mit dem Ladebildschirm werde intern jeden Monat verwendet und habe keinerlei Bezug zu einem laufenden Projekt. Dann kam der Satz, der alles schlimmer machte: „Entschuldigt uns bitte, während wir uns in unseren Vault zurückziehen.“ Ein Wink? Humor? Absichtliche Doppeldeutigkeit?

Die Community war sich einig: Ein Studio, das heimlich am meistgewünschten Remaster der letzten Jahre arbeitet, würde genau so ein Statement veröffentlichen.

Was Insider wirklich wissen

Unabhängig vom LinkedIn-Vorfall hat der Windows-Central-Journalist und Xbox-Insider Jez Corden bereits im Januar 2026 berichtet, dass sich ein Fallout-3-Remaster in aktiver Entwicklung befinde und früher erscheinen könnte als New Vegas, dessen Remaster er für 2027 einschätzt. Corden betonte ausdrücklich, nicht mit einem Shadow-Drop in naher Zukunft zu rechnen.

Todd Howard selbst hat bestätigt, dass mehrere Fallout-Projekte gleichzeitig in Arbeit sind, und seine Präferenz für Remaster statt Remakes ist bekannt. Beim Oblivion-Remaster schwieg Bethesda bis kurz vor dem Shadow-Drop konsequent.

Warum gerade jetzt?

Das Timing macht die Spekulation plausibel. Die zweite Staffel der Fallout-TV-Serie bei Amazon Prime hat das Interesse an der Marke erneut befeuert. Fallout: New Vegas feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Das RPG gilt bis heute als eines der besten Spiele seines Genres und läuft auf moderner Hardware technisch kaum noch zeitgemäss. Insider berichten übereinstimmend, dass die technische Grundlage ähnlich wie bei Oblivion Remastered aussehen soll: Unreal Engine 5 für die Grafik, Bethesdas Creation Engine für die Gameplay-Systeme.

Ob Iron Galaxy, Virtuos oder ein anderes Studio dahintersteckt, bleibt offen. Bethesda schweigt. Und das Schweigen sagt inzwischen mehr als jede Aussage.

