Fallout 5 kommt, aber nicht bald: Todd Howard deutet geheime Projekte an

Irgendwie ist es ein wiederholendes Versprechen. Ja, Fallout 5 kommt, aber nicht sehr bald. Noch schlimmer: Es befindet sich noch nicht einmal in Entwicklung! In einem aktuellen Interview mit der Game Informer hat Todd Howard sehr offen über die Zukunft der Fallout-Reihe gesprochen. Die Botschaft ist eindeutig: Fallout 5 wird kommen. Aber nicht so bald, wie viele hoffen.

Howard machte klar, dass Fallout für Bethesda keineswegs auf Eis liegt. Ganz im Gegenteil. „Wir haben nie aufgehört, Fallout zu entwickeln“, erklärt er mit Blick auf Fallout 76, das weiterhin von einem eigenen Team betreut wird. Fallout sei sogar die Marke, an der intern aktuell am meisten gearbeitet werde, nur eben nicht in Form eines neuen Hauptteils.

Der Fokus liegt auf The Elder Scrolls 6

Der Grund für die lange Funkstille rund um Fallout 5 ist kein Geheimnis. Der Großteil des Studios arbeitet derzeit an The Elder Scrolls 6. Ein Projekt, das selbst noch kein Release-Fenster hat und enorme Ressourcen bindet. Howard zeigt Verständnis für die Ungeduld der Fans. „Ich verstehe diese Angst, dieses ‚Was kommt als Nächstes? Gib mir mehr!'“, sagt er. Gleichzeitig betont er, dass Bethesda bewusst auf Zurückhaltung setzt. Große Ankündigungen sollen besondere Momente bleiben und nicht vorschnell verpuffen. Sagt der selbe Chef, der bereits 2020, also vor 6 Jahren, TES6 angekündigt hat.

Besonders spannend ist ein Satz, der derzeit in der Community heiß diskutiert wird: Bethesda arbeite an weiteren Fallout-Projekten, die noch nicht angekündigt wurden. Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Denkbar sind kleinere Spin-offs, ein (schlecht gehütetes) Fallout 3-Remaster älterer Teile oder sogar neue Experimente abseits klassischer Singleplayer-Rollenspiele.

Diese Aussage deckt sich mit früheren Gerüchten über mögliche Remakes oder technische Neuauflagen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings nicht und Howard bleibt bewusst vage. Immerhin möchte er Leakern nicht die Arbeit wegnehmen.

Warum Fallout 5 so viel Zeit braucht?

Auch Emil Pagliarulo, Quest-Designer bei Bethesda, äußerte sich zuletzt zum langen Abstand zwischen den Hauptteilen. Sein Argument: Qualität braucht Zeit. Ein neues Fallout müsse genau das liefern, was Fans erwarten: Freiheit, Entscheidungen und eine glaubwürdige Welt.

Nach dem riesigen Erfolg der Fallout-TV-Serie ist der Druck zusätzlich gestiegen. Fallout 5 wird kein normales Sequel. Es wird ein Statement sein müssen. Technisch, spielerisch und erzählerisch. Was das für dich als Fallout-Fan heißen wird? Warten. Viel warten. Fallout 5 ist real, aber klar hinter The Elder Scrolls 6 eingeordnet. Gleichzeitig darf man davon ausgehen, dass Bethesda die Marke Fallout in den kommenden Jahren nicht völlig ruhen lässt.

Kurzum: Fallout 5 wird es nicht so schnell geben.

