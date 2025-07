Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Update vom 20. Juli 2025: Laut Jez Corden wurde das ambitionierte Online-Projekt „Blackbird“ bei ZeniMax Online Studios offenbar nicht aus kreativen Gründen eingestellt – sondern wegen interner Ressourcenverlagerung. In der neuesten Folge des XB2-Podcasts (Quelle: YouTube, ab 1:19:20) erklärt er, dass Microsoft die dadurch frei gewordenen Investitionen „höchstwahrscheinlich in andere strategische Projekte wie Fallout 5“ umlenkt.

Konkret spricht Corden davon, dass es vergangene Woche ein internes Microsoft-Meeting gab, in dem klargestellt wurde, dass die Streichung von Blackbird gezielt dazu dient, Budget für andere Kernbereiche freizumachen. Zwar wurde Fallout 5 in diesem Zusammenhang nicht direkt erwähnt, doch laut Corden sei es „sehr wahrscheinlich“, dass genau dieses Projekt von den Mitteln profitieren wird. Es gehe um Hunderte neue Stellen, die in diesem Kontext geschaffen werden sollen.

Schon zuvor hatte der WindowsCentral.com-Redakteur gehört, dass ein Teil der Budgetentscheidungen, auch im Zusammenhang mit den Entlassungen bei ZeniMax Online, auf Fallout-bezogene Entwicklungen ausgerichtet sei. Seine Quellen habe er inzwischen doppelt überprüft. Fallout 5 scheint sich damit langsam, aber sicher von der Theorie zur konkreten strategischen Investition bei Xbox zu entwickeln.

Fallout statt Blackbird: Wurde das ZeniMax-MMO wirklich für Fallout 5 geopfert?

Ursprünglicher Artikel vom 14. Juli 2025:

ZeniMax Online soll an einem ambitionierten MMORPG namens Blackbird gearbeitet haben – bis es laut Xbox-Insider Jez Corden gestrichen wurde. Der angebliche Grund: Mehr Ressourcen für neue Fallout-Projekte, insbesondere Fallout 5. Doch nicht alle glauben an diese Erzählung. Branchenreporter Jason Schreier widerspricht entschieden und ein Blick auf Reddit zeigt, wie gespalten die Community reagiert.

Corden zufolge wurde Blackbird bewusst eingestellt, um Fallout-Spiele wie ein Remake von Fallout 3 oder das lang erwartete Fallout 5 zu priorisieren. Das würde zur momentanen Strategie passen: Die Fallout-Serie auf Amazon war ein Riesenerfolg, Fallout 4 erhielt ein Next-Gen-Upgrade, und Fallout 76 läuft besser denn je. Kein Wunder also, dass Xbox nachlegen will.

Doch Jason Schreier widerspricht. Er schreibt auf ResetEra, dass die kürzlichen Massenentlassungen bei Xbox nicht zur Ressourcenverlagerung dienten, sondern lediglich dem Ziel, die Kosten des Geschäftsjahres zu senken. Fallout sei hier nicht der Grund. Höchstens ein Nebeneffekt, so der Insider.

Reaktionen: Zwischen Freude und Frust

Auf Reddit gehen die Meinungen auseinander. Einige Nutzer feiern die Strategie: „Endlich tut sich was bei Fallout!“, schreibt ein User. Andere sind weniger begeistert: „Blackbird hatte Potenzial“, heißt es mehrfach. Das Projekt wurde von ZeniMax Online entwickelt, den Machern von The Elder Scrolls Online, einem der erfolgreichsten MMOs der letzten Dekade.

„Warum setzt man ein talentiertes Studio wie ZOS nicht auf ein Fallout-MMO an?“, fragen sich viele. Auch der Zeitpunkt wirkt fragwürdig: Blackbird soll sich bereits in fortgeschrittener Entwicklung befunden haben und auf einen Release um 2028 zugearbeitet haben.

Wird Fallout 5 früher kommen?

Die große Hoffnung vieler Fans: Fallout 5 könnte schneller erscheinen als bisher gedacht. Nach aktuellem Plan erscheint The Elder Scrolls 6 wohl frühestens 2028, erst danach würde Bethesda Game Studios an Fallout 5 arbeiten. Durch die Umstrukturierung hoffen manche, dass ein anderes Studio übernehmen könnte.

Ein häufig genannter Wunsch: New Vegas Remastered oder ein zweites Spiel zum Fallout-Ableger, idealerweise zusammen mit Fallout 3 in einer Doppelveröffentlichung. „Wenn sie beides in ein Paket packen, würde ich sofort zugreifen“, heißt es in den Kommentaren. Ein wenig zu viel Wunschdenken, aber Träume darf man haben!

Trotz aller Spekulationen steht Microsoft auch in der Kritik. Viele glauben, dass der Konzern Blackbird nicht aus strategischen Gründen, sondern aus Kostengründen eingestampft hat, trotz des Erfolgs von ESO und dem Potenzial eines neuen MMOs. Ein Redditor bringt es auf den Punkt: „Sie feuern Leute, die das nächste große Online-Spiel bauen und setzen alles auf eine Marke, die seit 10 Jahren kein neues Spiel hatte.“

Ob Blackbird nun geopfert wurde, um Fallout-Spiele zu beschleunigen, bleibt unklar. Sicher ist: Xbox will nach dem Erfolg der TV-Serie mehr aus Fallout machen. Ob das reicht, um enttäuschte MMO-Fans zu besänftigen – und ob Fallout 5 wirklich vor 2035 erscheint – ist mehr als fraglich.