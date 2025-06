Fallout 76: „Gone Fission“-Update bringt Angeln ins Ödland

Bethesda hat mit dem „Gone Fission“-Update für Fallout 76 eine neue Mechanik eingeführt, die viele Spieler lange erwartet haben: Angeln! Das Update, das am 3. Juni 2025 veröffentlicht wurde, markiert den Beginn von Season 21 und bringt eine Vielzahl neuer Inhalte ins Spiel.

Angeln in Appalachia – So funktioniert es

Spieler können jetzt in nahezu jedem Gewässer in Appalachia angeln. Die neue Questreihe „Casting Off“ führt sie zu Fisherman’s Rest, einem neuen Ort in der Region The Mire, wo sie ihre erste Angelrute erhalten. Diese kann über die Tinker’s Workbench verbessert werden, um seltenere Fische zu fangen.

Das Angeln ist nicht auf bestimmte Orte beschränkt – überall, wo man schwimmen kann, kann man auch angeln. Die gefangenen Fische können entweder direkt gegessen, zu Fish Bits verarbeitet oder als Dekoration im C.A.M.P. ausgestellt werden.

Seltene Fische und Wettermechaniken in Fallout 76

Neben gewöhnlichen Fischen gibt es auch regionale und ultra-seltene Arten. Besonders begehrt sind die Axolotl, von denen jeden Monat ein einzigartiges Exemplar gefangen werden kann. Die Seltenheit der Fische hängt von mehreren Faktoren ab:

Bait (Köder) : Verschiedene Köder erhöhen die Chance auf seltene Fische.

: Verschiedene Köder erhöhen die Chance auf seltene Fische. Wetterbedingungen : Bestimmte Fische erscheinen nur bei bestimmten Wetterlagen.

: Bestimmte Fische erscheinen nur bei bestimmten Wetterlagen. Angelruten-Upgrades: Verbesserte Ruten ermöglichen das Fangen seltener Arten.

Neue Belohnungen und Inhalte

Mit Season 21 kommen zahlreiche neue Belohnungen ins Spiel, darunter:

Neue C.A.M.P.-Items wie ein Fisch-Display und ein Hausboot.

wie ein Fisch-Display und ein Hausboot. Legendäre Gegenstände , die durch das Füttern von Linda-Lee , einer neuen Einsiedlerkrabbe , erhalten werden können.

, die durch das Füttern von , einer neuen , erhalten werden können. Neue tägliche Herausforderungen, die zusätzliche Angel-Upgrades freischalten.

Balance-Änderungen in Fallout 76 und Patch-Details

Neben der Einführung des Angelns hat Bethesda auch einige Kampfmechaniken überarbeitet. Waffen wie die Harpoon Gun und verschiedene Shotguns wurden angepasst, um das Gameplay weiter zu verbessern.

Das Update ist für alle Spieler kostenlos verfügbar und kann über Steam, Xbox und PlayStation heruntergeladen werden.

