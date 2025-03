Fallout 76: ‚The Ghoul Within‘-Update – Patch Notes für März 2025 veröffentlicht

Bethesda hat das große „Ghoul Within“–Update für Fallout 76 veröffentlicht, das spielbare Ghoul-Charaktere, neue Features, zusätzliche Inhalte und Fehlerbehebungen mit sich bringt. Das Update markiert gleichzeitig den Start von Season 20: Glow of the Ghoul, die den Spielern ghoul-thematische Fähigkeiten und Belohnungen bietet.

Eines der am meisten erwarteten Features ist die Möglichkeit, sich in einen Ghoul zu verwandeln. Viele Fans waren begeistert, als Bethesda bestätigte, dass diese lang ersehnte Funktion ins Spiel kommt. Spieler konnten die Ghoulifikation bereits im Dezember 2024 auf dem Public Test Server von Fallout 76 testen und Feedback geben.

Werbung

Allerdings war das Feedback nicht durchweg positiv, da Spieler 1.000 Atoms (ca. 10 €) zahlen müssen, um sich erneut in einen Ghoul zu verwandeln, falls sie sich entscheiden, wieder ein Mensch zu werden. Mit dem neuesten Update können Spieler nun endlich Ghouls werden und das Leben als Ghoul erkunden.

Fallout 76: „Ghoul Within“-Update bringt spielbare Ghouls und Season 20

Die Ghoulifikation ist verfügbar, nachdem die Questreihe „Leap of Faith“ abgeschlossen wurde, die die Spieler in einen neuen Abschnitt der Savage Divide führt. Charaktere in der Questreihe helfen den Spielern bei ihrer Ghoul-Transformation, die neue, exklusive Fähigkeiten wie Glow und Feral freischaltet sowie Zugang zu 30 neuen Perks gewährt. Glow verbessert die Gesundheit und aktiviert bestimmte Perks, während Feral je nach Füllstand des Feral-Meters Vor- und Nachteile bietet.

Beispielsweise erhalten Ghouls +15 Max HP, wenn das Feral-Meter zu mehr als 60 % gefüllt ist. Das Feral-Meter leert sich mit der Zeit, kann aber durch den Konsum von Chems wieder aufgefüllt werden.

Spieler haben die Möglichkeit, sich nach der Ghoulifikation wieder in einen Menschen zu verwandeln, müssen jedoch die erwähnten 1.000 Atoms zahlen, um später erneut ein Ghoul zu werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die „Leap of Faith“-Questreihe nur einmal abgeschlossen werden kann und dass Ghouls von einigen Inhalten ausgeschlossen sind, da bestimmte Fraktionen feindlich gegenüber Ghouls eingestellt sind. Um dennoch auf diese Inhalte zugreifen zu können, müssen Spieler Verkleidungen tragen, die von Jaye, einem neuen NPC, hergestellt werden.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: Gamerant