Fallout 3 Remaster: Neues Gerücht um Release-Datum kursiert

Die Gerüchte um ein Fallout 3 Remaster halten sich hartnäckig, doch laut einem bekannten Insider wird es noch eine Weile dauern, bis das Spiel erscheint. Während die Spekulationen um das Oblivion Remaster immer konkreter werden, bleibt die Zukunft von Fallout 3 ungewiss. Das Originalspiel erschien 2008 und war das erste Fallout-Spiel, das von Bethesda entwickelt wurde. Es folgte dem Erfolg von Oblivion und verkaufte sich über 12 Millionen Mal.

Bereits 2023 tauchten während der FTC-Prozesse zu Microsofts Übernahme von Activision Blizzard Dokumente auf, die darauf hindeuteten, dass Bethesda sowohl Oblivion als auch Fallout 3 als Remaster plante. Doch während Oblivion Remastered mittlerweile durch Leaks bestätigt wurde, gibt es zu Fallout 3 Remastered kaum neue Informationen. Insider Nate the Hate äußerte sich kürzlich zu den Gerüchten und erklärte, dass es „noch eine Weile dauern wird“, bis das Spiel erscheint.

@NateTheHate2 have you heard anything new in regards to fallout 3 remastered? it was listed in the leaked bethesda documents back when microsoft and ftc where fighting, so is it still happening? if so any idea when it could be announced or released? pic.twitter.com/L8t4VXM78T

— casual (@casual_meh) April 15, 2025