Fallout 76 für kurze Zeit kostenlos spielbar – perfekt zum Einstieg ins Ödland

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Postapokalyptisches Ödland, wilde Mutanten, Multiplayer-Momente und du mittendrin – und das kostenlos. Bethesda hat eine umfangreiche Free-Trial-Aktion für Fallout 76 gestartet, die dich ganz legal, ohne Abo oder Kauf endlich in das umstrittene Online-RPG eintauchen lässt. Diese Überraschung kommt just zur richtigen Zeit, während der Hype um die Fallout-Serie bei Amazon weiter läuft.

Vom jetzigen Zeitpunkt bis zum 4. Februar 2026 kannst du Fallout 76 auf PC, PlayStation und Xbox ohne Bezahlung spielen – völlig plattformübergreifend. Alles, was du in dieser Gratis-Woche erreichst, kannst du später in die Vollversion übernehmen, falls du dich nach dem Test für den Kauf entscheidest.

Warum Bethesda das jetzt macht

Die Aktion kommt nicht aus dem Nichts. Zuletzt hat die Fallout-TV-Serie auf Amazon Prime Video ordentlich Aufmerksamkeit erzeugt – inklusive kostenloser Veröffentlichung der ersten Staffel auf YouTube. In diesem breiten Medienfokus nutzt Bethesda die Gelegenheit, Fallout 76 wieder ins Gespräch zu bringen und neue Spieler zu gewinnen.

Der Entwickler nutzt diesen Schwung, um dir einen risikofreien Einstieg ins Spiel zu ermöglichen. Und du kannst so lange spielen, wie die Aktion läuft. Diese Art von Free-Trial ist eine der effektivsten Möglichkeiten, ein MMO kennenzulernen, ohne gleich Geld auszugeben.

So funktioniert der Free-Trial

Alles, was du tun musst, ist das Spiel auf deiner Plattform zu starten:

Auf dem PC findest du die Free-Trial-Option im jeweiligen Store (Steam, Bethesda-Launcher etc.).

findest du die Free-Trial-Option im jeweiligen Store (Steam, Bethesda-Launcher etc.). Auf PlayStation & Xbox kannst du das Spiel wie gewohnt aus dem Store öffnen und wirst direkt zur kostenlosen Spiel-Option weitergeleitet.

Der Titel wird dann für die komplette Woche freigeschaltet. Du kannst spielen, Quests machen, Ressourcen sammeln und sogar deine Fortschritte speichern. Alles kann später in ein gekauftes Spiel übernommen werden, wenn du dich dafür entscheidest.

Warum geht es in Fallout 76?

Fallout 76 ist ein Online-Multiplayer-RPG im beliebten Fallout-Universum. Anders als die früheren Spiele setzt es nicht ausschließlich auf eine klassische Singleplayer-Story, sondern lässt dich zusammen mit anderen Spielern in einem postnuklearen Amerika überleben, bauen und kämpfen.

Du kannst diverse Missionen erledigen, C.A.M.P. Basen bauen, Ressourcen sammeln oder in PvP- und PvE-Situationen zusammen oder gegen andere Spieler antreten. Die Entwickler haben im Lauf der Jahre tolle Erweiterungen nachgereicht, dank denen die Welt heute deutlich abwechslungsreicher wirkt als zum Launch 2018.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 3 + 1? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.