Battlefield 6: Concept Art geleakt – Los Angeles-Map scheint bestätigt

Die Gerüchteküche um Battlefield 6 brodelt weiter, da immer wieder Leaks aus den laufenden Playtests auftauchen. Kürzlich wurde auf Reddit von Hero-TK ein neuer Leak geteilt, der Konzeptzeichnungen zeigt, die thematisch zur Battlefield-Reihe passen. Insgesamt gibt es 20 Bilder, die militärische Ausrüstung und mögliche Maps zeigen. Besonders auffällig sind zwei Bilder, die eine kriegsgezeichnete Map von Los Angeles darstellen.

Eines zeigt einen Soldaten auf dem zerstörten Sunset Boulevard, umgeben von ausgebrannten Fahrzeugen, während ein anderes ein Straßenschild des Boulevards zeigt, das im Wasser treibt, während ein Angriffsboot vorbeifährt. Weitere Bilder der Map zeigen einen Golfplatz, der an Los Angeles erinnert, sowie militärische Flugzeuge am Himmel. Andere Bilder scheinen Schauplätze wie New York, eine mediterrane Stadtlandschaft, verwüstete europäische Felder und eine Stadt im Nahen Osten darzustellen.

Mögliche Map für Battlefield 6 geleaked

Insider Gaming berichtete zuvor, dass Battlefield 6 in einem modernen Setting angesiedelt sein wird, mit einem Konflikt zwischen NATO-Streitkräften und einer „massiven“ privaten Militärgruppe. In den Kommentaren des Reddit-Threads haben militärische Enthusiasten moderne Fahrzeuge wie deutsche Leopard 2-Panzer und italienische C1 Arietes identifiziert, die in den Konzeptzeichnungen der Map dargestellt sind.

Es gibt Spekulationen darüber, dass Länder wie Italien möglicherweise gegen die NATO antreten könnten, was einen ausgeglichenen Konflikt zwischen zwei Seiten mit moderner militärischer Ausrüstung ermöglichen würde. Electronic Arts CEO Andrew Wilson erklärte, dass der Release von Battlefield 6 möglicherweise auf 2026 verschoben werden könnte, da „bestimmte Ereignisse im Jahr uns dazu bringen könnten, anders über den Veröffentlichungszeitpunkt nachzudenken.“ Dies könnte auch die offizielle Ankündigung des Spiels verzögern.

