Vielversprechende Updates von Remedy für Max Payne Remake und Control 2

Remedy Entertainment gibt Vollgas! In einem aktuellen Geschäftsbericht hat der Entwickler offiziell verkündet, dass das heiß erwartete Remake von Max Payne 1 & 2 entscheidende Meilensteine erreicht hat und Control 2 nun vollständig in die Produktionsphase übergegangen ist – wie geplant. Für Fans der kultigen Spielereihen sind das sehr gute Nachrichten.

In Zusammenarbeit mit Rockstar Games arbeitet Remedy derzeit an einer modernen Neuauflage der beiden ersten Max-Payne-Titel. CEO Tero Virtala erklärte im aktuellen Quartalsbericht (Januar bis März 2025), dass das Projekt „große Fortschritte“ gemacht habe. Besonders in mehreren „kritischen Bereichen“ sei man in Q1 entscheidend vorangekommen. Der Titel befindet sich weiterhin in aktiver Produktion.

Zwar gibt es noch kein offizielles Releasedatum, aber der Entwicklungsstand stimmt optimistisch. Für viele gilt Max Payne als Meilenstein der Third-Person-Shooter, insbesondere wegen seiner Bullet-Time-Mechanik und düsteren Atmosphäre. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an ein Remake.

Control 2 startet durch

Eine weitere große Neuigkeit: Control 2 befindet sich seit Februar 2025 offiziell in Vollproduktion. Laut Virtala habe das Team begonnen, die Inhalte von der sogenannten „Vertical and Horizontal Slice“-Phase auf das vollständige Spiel auszuweiten. Damit bewegt sich das Projekt in eine entscheidende Phase und dürfte in den kommenden Monaten deutliche Fortschritte machen.

Laut einem früheren Analystenbericht peilt Remedy das Jahr 2027 für die Veröffentlichung von Control 2 an. Später sollen sogar noch Alan Wake 3 und Control 3 folgen. 2029 und 2030 stehen hier im Raum. Oder sogar später.

Auch Firebreak nähert sich der Fertigstellung

Das bisher eher unbekannte FBC: Firebreak ist laut Remedy ebenfalls in voller Entwicklung. Der Fokus liege aktuell auf dem Balancing des Meta-Games und der Verbesserung des Spielerlebnisses zum Launch. Die Qualitätssicherung wurde dafür nochmals aufgestockt.

Spannend ist auch, dass Remedy den Titel intern vermarkten wird, mit einem eigenen Publishing-Team, das sich auch um ältere Titel wie die Control: Ultimate Edition für Mac kümmert. Diese erscheint in Kooperation mit Apple und zeigt, dass das Studio nicht nur auf neue Releases, sondern auch auf langfristige Verfügbarkeit seiner Spiele setzt.

Virtala betonte außerdem die wachsende Bedeutung von digitalen Langzeitverkäufen. Remedy setzt dabei auf gezielte Pflege der Spielebibliothek und enge Zusammenarbeit mit Partnern, etwa mit Epic Games bei Alan Wake 2.