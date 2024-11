Control 2 Release: Vollproduktion für 2025 angekündigt

Wir kennen es alle. Wir spielen ein Spiel, dass einem gefällt und warten sehnsüchtig auf einen Nachfolger. Doch der Entwickler hat mehrere Franchises zu bedienen und bei Remedy war es zuletzt Alan Wake 2. Control 2 befindet sich derzeit in der sogenannten „Production Readiness Stage“, der Phase, in der wichtige Features und technische Abläufe getestet und optimiert werden.

Wie der Entwickler nun in einem Business Review berichtete sind hier schon viele kritische Elemente umgesetzt wurden, um spätere Produktionsrisiken zu vermeiden. Das Team ist also zuversichtlich, dass das Spiel Anfang 2025 in die Vollproduktion gehen kann.

Worum könnte es in Control 2 gehen?

Das ursprüngliche Control von 2019 war bekannt für seine spannende Story, die sich um übernatürliche Phänomene und eine geheime Regierungsbehörde drehte. Fans erinnern sich gut an die Hauptfigur Jesse Faden, die sich als Direktorin des mysteriösen Federal Bureau of Control (FBC) verschiedenen Bedrohungen stellte. Welche neuen Geheimnisse und Herausforderungen im zweiten Teil auf Jesse und das FBC-Team warten, bleibt noch unter Verschluss. Doch die Andeutungen im kürzlich veröffentlichten DLC Alan Wake 2: The Lake House lassen darauf schließen, dass Control 2 spannende Verbindungen zum Alan-Wake-Universum haben könnte.

Control hat sich einen Namen gemacht, indem es actionreiches Gameplay mit intensiver Atmosphäre und faszinierendem Storytelling kombinierte. Fans des ersten Teils werden gespannt sein, wie Remedy diese Elemente in der Fortsetzung weiterentwickeln wird. Die Tatsache, dass Control 2 von Remedy selbst veröffentlicht wird, deutet darauf hin, dass das Team sich kreative Freiheit und Kontrolle über das Spiel sichert – was nur Gutes für die Spieler bedeutet.

Remedy hat derzeit noch weitere Projekte am Laufen. Neben Control 2 arbeitet das Studio an einem Koop-Spinoff namens FBC: Firebreak, das ebenfalls im Control-Universum angesiedelt ist. Auch die Remakes der Klassiker Max Payne 1 und 2 sind in Planung und sollen neu aufleben.