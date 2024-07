Alan Wake 2: The Lake House-DLC erscheint zu Halloween 2024

Fans von Alan Wake 2 können sich freuen, denn Remedy Entertainment hat das Veröffentlichungsfenster für die nächste Erweiterung mit dem Titel “The Lake House” bekanntgegeben. Die neue DLC-Erweiterung wird passend zu Halloween im Oktober 2024 erscheinen. Nachdem der erste DLC, “Night Springs”, bereits für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S und Windows PC verfügbar ist, warten viele gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte.

In den offiziellen FAQ von Alan Wake 2 hat Remedy Entertainment bestätigt, dass “The Lake House” im Oktober 2024 erscheinen wird. Diese Veröffentlichung fällt mit der physischen Version von Alan Wake 2 zusammen, die Ende Oktober endlich in den Handel kommt. Obwohl noch kein genaues Datum genannt wurde, können sich die Fans sicher sein, dass die Erweiterung pünktlich zur gruseligsten Zeit des Jahres verfügbar sein wird.

Was passiert im Alan Wake 2-DLC “The Lake House”

Die neue Erweiterung wird an einem geheimnisvollen Ort am Ufer des Cauldron Lake spielen. Laut der Inhaltsangabe wird dieser Ort von einer unabhängigen Regierungsorganisation für geheime Forschungen genutzt – bis etwas schiefgeht. Als Spieler wirst du das Lake House erkunden und auf ein Abenteuer gehen, bei dem die Realitäten des pazifischen Nordwestens und des Dark Place erneut aufeinanderprallen.

Ein interessanter Aspekt von “The Lake House” ist seine mögliche Bedeutung für das “Remedy Connected Universe”. Remedy hat in den letzten Jahren begonnen, viele seiner Spiele in einem einzigen Universum zu verknüpfen, insbesondere durch die Spiele Control und Alan Wake 2. Es wird spekuliert, dass die Geschichte des Alan Wake 2 DLC möglicherweise den Weg für das nächste Spiel in diesem Universum ebnet. Eine Fortsetzung von Control ist bereits in Planung, und „The Lake House“ könnte wichtige Hinweise auf die zukünftige Entwicklung geben.

“The Lake House” verspricht, eine spannende und geheimnisvolle Erweiterung für Alan Wake 2 zu werden. Die Veröffentlichung im Oktober 2024 wird pünktlich zu Halloween die perfekte Ergänzung für alle Fans des Spiels sein. Die Verbindung zum Remedy Connected Universe sorgt für zusätzliche Spannung, da die Spieler gespannt sind, wie sich die Geschichte weiterentwickeln wird.