Control 2: Remedy bestätigt, dass es in Arbeit ist

Der "übernatürliche Thriller", Control, bekommt eine Fortsetzung, die Remedy gemeinsam mit Publisher 505 Games entwickelt.

Control 2 (Art) - (C) Remedy Entertainment

Control (2019) bekommt eine Fortsetzung. Entwickler Remedy Entertainment bestätigte, dass Control 2 ein gemeinsames Projekt mit Publisher 505 Games sein würde. Derzeit sei man noch in der “Konzeptphase”, aber die Plattformen, für welche der Titel erscheinen soll, sind bekannt: Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S.

Es gibt derzeit noch nicht viel über das Spiel zu sehen, außer ein Stück Konzeptkunst (Titelbild).

Game Director Mikael Kasurinen sagte:

“Mit Control sind wir ins Unbekannte gesprungen. Wir wollten etwas Neues schaffen. Etwas anderes und unerwartetes. Eine Welt wie keine andere. Vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie Control für uns zu einem solchen Erfolg gemacht haben.

Mit Control 2 wagen wir einen weiteren Sprung ins Unbekannte. Es wird eine unerwartete Reise. Es wird eine Weile dauern, aber um es milde auszudrücken, dies ist das aufregendste Projekt, an dem ich je gearbeitet habe. Es ist noch früh, aber das Warten wird sich lohnen.”

Control 2 bekommt ein größeres Budget

Was sich alles in der Fortsetzung ändern wird, dafür ist es noch zu früh, um darüber zu sprechen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Control 2 ein wesentlich größeres Budget bekommt, als sein Vorgänger. Daneben befindet sich auch ein Multiplayer-Spinoff aus dem Control-Franchise in Entwicklung.

Außer Control hat Remedy noch andere Projekte, wie Alan Wake 2 und ein weiteres “Mystery-Projekt”, dass gemeinsam mit Epic Games entstehen soll.

Control 2 befindet sich in Entwicklung für Windows PC, PlayStation 5 (PS5) und PlayStation 4 (PS4). Ein Release-Fenster wurde noch nicht genannt.

Quelle: Pressemitteilung

