Alan Wake 2 wird ein Third-Person-Spiel sein

Letzte Woche kündigte Remedy die Fortsetzung seines Action-Adventure-Spiels Alan Wake 2 aus dem Jahr 2010 an. Und obwohl das Team keine weiteren Details bekannt gab, bestätigte Sam Lake, dass es sich um ein Third-Person-Spiel handeln wird.

Sam Lake erklärte auch, dass Ilkka Villi und Matthew Porretta in der Rolle von Alan Wake zurückkehren werden. Matthew Porretta wird Alan Wake seine Stimme leihen, während Ilkka Villi sein Aussehen für den Charakter zur Verfügung stellt.

Alan Wake 2 wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen. Es gibt jedoch derzeit kein genaues Datum, wann das Spiel veröffentlicht wird.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️🔥🔦. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE

— Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021