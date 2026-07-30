Control Resonant wird groß: Remedy nennt überraschend lange Spielzeit

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Control Resonant schlägt Remedy Entertainment ein neues Kapitel der beliebten Mystery-Reihe auf. Das Action-RPG soll nicht nur spielerisch neue Wege gehen, sondern auch deutlich umfangreicher werden als der gefeierte Vorgänger. Nun haben die Entwickler erstmals verraten, wie viel Zeit Spieler für das Abenteuer einplanen sollten – und die Zahlen können sich sehen lassen.

Bis zu 50 Stunden für Komplettspieler

In einem Interview mit GamesRadar erklärte Lead Gameplay Designer Sergey Mohov, dass die Hauptgeschichte von Control Resonant rund 30 Stunden in Anspruch nehmen soll. Wer dagegen alle Nebeninhalte abschließen, versteckte Geheimnisse entdecken und sämtliche Aufgaben erledigen möchte, kann mit einer Gesamtspielzeit von bis zu 50 Stunden rechnen. Damit wäre Control Resonant das bislang längste Spiel, das Remedy veröffentlicht hat.

Zum Vergleich: Das erste Control ließ sich inklusive der meisten Nebenmissionen in unter 30 Stunden abschließen. Der Nachfolger legt also in Sachen Umfang noch einmal deutlich zu.

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Größere Spielwelt und mehr Rollenspiel

Die längere Spielzeit kommt nicht von ungefähr. Im Gegensatz zum ersten Teil setzt Control Resonant deutlich stärker auf Rollenspiel-Elemente. Statt einer überwiegend linearen Struktur erwarten Spieler mehrere große, miteinander verbundene Gebiete in einem paranormal verzerrten Manhattan.

Neben der Hauptgeschichte gibt es zahlreiche optionale Inhalte, darunter sogenannte World Quests, versteckte Begegnungen und weitere Nebenaktivitäten. Gleichzeitig können Spieler ihren Charakter und ihre Fähigkeiten deutlich individueller entwickeln als noch im Vorgänger.

Inspiration durch Devil May Cry und PlatinumGames

Auch das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet. Laut Mohov ließ sich das Entwicklerteam unter anderem von schnellen Actionspielen wie Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 und den Titeln von PlatinumGames inspirieren.

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Trotz dieser Einflüsse betont Remedy, dass Control Resonant keine Kopie anderer Spiele werden soll. Stattdessen kombiniere das Studio Elemente verschiedener Genres mit der bekannten paranormalen Atmosphäre der Reihe, um ein eigenständiges Spielerlebnis zu schaffen.

Größtes Remedy-Projekt bisher

Bereits bei der Enthüllung machte Remedy deutlich, dass Control Resonant das bislang ambitionierteste Projekt des Studios ist. Erstmals führt die Reihe in eine deutlich offenere Spielwelt, während Rollenspielsysteme und Charakterentwicklung wesentlich mehr Gewicht erhalten. Gleichzeitig übernimmt Dylan Faden die Hauptrolle, während Jesse Faden weiterhin Teil der Geschichte bleibt.

Control Resonant erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

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