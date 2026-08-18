Control Resonant ist fertig: Kurz vor Release ändert Remedy noch einen wichtigen Termin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Control Resonant kann Remedy Entertainment einen der wichtigsten Meilensteine vor dem Release abhaken. Das neue Action-Rollenspiel hat offiziell den Gold-Status erreicht. Damit steht der geplanten Veröffentlichung am 24. September 2026 grundsätzlich nichts mehr im Weg.

Ganz ohne schlechte Nachricht kommt die Ankündigung allerdings nicht aus. Während ein großer Teil der Spieler weiterhin wie geplant im September nach Manhattan aufbrechen kann, muss sich eine andere Gruppe noch einige Wochen länger gedulden. Remedy benötigt für eine bestimmte Version schlicht mehr Zeit.

Disc-Version von Control Resonant kommt später

Betroffen ist die physische Version von Control Resonant. Während die digitale Veröffentlichung weiterhin für den 24. September angesetzt ist, erscheint die Retail-Fassung nun erst am 15. Oktober 2026. Das bestätigte Remedy über seine offiziellen Social-Media-Kanäle.

Werbung

Damit müssen Käufer einer Disc-Version rund drei Wochen länger warten. Einen konkreten technischen Grund nennt Remedy nicht. Das Studio erklärt lediglich, dass etwas mehr Zeit benötigt werde, um die physische Version ausliefern zu können. Am eigentlichen Spiel scheint es jedenfalls nicht zu liegen, schließlich hat Control Resonant bereits den Gold-Status erreicht.

Wer digital kauft, ist von der Änderung also nicht betroffen.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Control Resonant wird deutlich größer als der Vorgänger

Auch spielerisch soll sich einiges ändern. Diesmal übernimmt Dylan Faden die Hauptrolle. Manhattan steht kurz vor einer paranaturalen Katastrophe und Dylan muss sich einer kosmischen Bedrohung stellen, während seine Schwester Jesse verschwunden ist. Control Resonant wird dabei stärker zum Action-RPG. Statt den Fokus hauptsächlich auf Schusswaffen zu legen, bekommt Dylan mit dem „Aberrant“ eine formwandelnde Nahkampfwaffe. Dazu kommen größere Gebiete, Nebenaktivitäten und versteckte Begegnungen.

Werbung

Auch beim Umfang legt Remedy deutlich zu. Laut früheren Aussagen soll allein die Hauptgeschichte ungefähr 30 Stunden beschäftigen. Wer wirklich alles sehen möchte, kann bis zu 50 Stunden einplanen.

Die „Gold-Meldung“ ist also nur für Digital-Spieler interessant. Nur wer Control Resonant wirklich in den Händen halten möchte, braucht diesmal etwas mehr Geduld.