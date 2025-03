Control 2 geht endlich in Vollproduktion

Laut einem neuen Quartalsbericht startet Remedy Entertainment endlich mit der Entwicklung von Control 2 voll durch. Der Nachfolger zum erfolgreichen Telekinese-Shooter wurde 2022 offiziell angekündigt, aber befand sich bis zuletzt in der Vorproduktion. Ein angepeiltes Release Datum für Control 2 gibt es aber weiterhin nicht. Beim finnischen Remedy gab es kürzlich einige Veränderungen, die die Entwicklung des Games in die Länge ziehen.

Wieso gibt es noch kein Control 2 Release Datum? Langsam hat auch Control einige Jahre auf dem Buckel. Nach dem großen Erfolg des surrealen Third-Person-Shooters haben die Finnen zusammen mit Publisher 505 Games den Nachfolger vor etwas mehr als zwei Jahren angekündigt – inzwischen hat sich die Situation aber verändert. Remedy kaufte kürzlich die Rechte an Control 2 von 505 Games und will nun selbst als Publisher herhalten.

Werbung

Darüber hinaus ist das Studio mit anderen Projekten beschäftigt, die die Entwicklung von Control 2 verlangsamen. Für Rockstar Games sollen Remakes von Max Payne 1 und 2 entstehen, die gleichsam auf sich warten lassen. Allerdings ging die Neuauflage der Klassiker 2024 ebenfalls in Vollproduktion – Control 2 und Max Payne 1+2 beanspruchen also gleichzeitig die Ressourcen von Remedy. Daneben soll das Spin-off von Control namens FBC: Firebreak, ein Egoshooter mit Multiplayer-Fokus, bald an den Start gehen.

Bis zuletzt wurde außerdem das Survival-Horror-Game Alan Wake 2 mit DLC versorgt. Noch im Vorjahr erschien zu Halloween eine große Erweiterung namens The Lake House. Übrigens: Story-mäßig baut Remedy ein großes Universum und sowohl das Base-Game als auch der DLC von Alan Wake 2 sind voll mit Anspielungen auf Control.

Das wissen wir über Control 2

Weder für Control 2 noch für die Max Payne Remakes gibt es konkretes Gameplay-Material – Trailer und Screenshots stehen weiter aus. Mit den offiziellen Ankündigungen im Jahr 2022 dürfte Remedy also etwas früh an die Öffentlichkeit gegangen sein. Es wurde lediglich angedeutet, dass der Nachfolger von Control ein Action-RPG werden soll (via PC Gamer). Mit dem Start der Vollproduktion könnten Releases der beiden Projekte in den nächsten zwei bis drei Jahren anstehen, geht man nach der Entwicklungszeit ähnlicher Games.