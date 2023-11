Alan Wake 2 (PS5) – Game Review

Es hat die Gaming-Industrie vor kurzem zum Leuchten gebracht, als Rockstar Games bekanntgab, dass noch im Dezember der erste Trailer für das lang erwartete Fortsetzung GTA VI erscheinen soll. Die Freude ist nicht nur groß, weil die Reihe zu einer der beliebtesten in der Gaming-Geschichte gehört. Vielmehr markiert der kommende Trailer den Anfang vom Ende einer viel zu langen Wartezeit. Doch die Freude von GTA-Fans ist nichts im Vergleich zu all jenen, die seit nunmehr 13 Jahren (!) auf eine Auflösung des Cliffhangers aus Alan Wake warten.

Denn das Horror-Action-Spiel endete 2010 eher antiklimatisch und plötzlich. Viele Fans wollten umgehend wissen, wie es mit dem namensgebenden Titelhelden weitergeht, der seit den letzten Momenten des Spiels wortwörtlich untergetaucht ist (Es ist kein See, sondern ein Meer usw.) Mir geht es nicht anders. Auch ich forderte sehnsüchtig eine Fortsetzung, seit das stimmig-düstere Abenteuer vor all den Jahren das erste Mal das Taschenlampenlicht der Welt erblickte. Vorrangig, weil ich nach dreizehn Jahren immer noch nicht unbedingt weiß, was ich da im ersten Teil überhaupt erlebt habe. Auch wenn das lose zusammenhängende “Spin Off” Control für etwas mehr Klarheit sorgte.

Doch nun, so scheint es jedenfalls, hat das Warten endlich ein Ende. Alan Wake 2 ist unter uns und liefert genau so viel Mystery und Horror, wie es seine großen Vorbilder, Stephen King und Twin Peaks, einst vorgaben. Und Antworten gibt es diesmal tatsächlich sogar! Warum gerade das den Charme des Spiels ausmacht, erfahrt ihr bei uns in der Review:

Ein Meer aus Horror

Alan Wake 2 ist ein Single-Player-Spiel, das von seiner packenden Story und dichten Atmosphäre lebt. Ich könnte jedoch noch so viel über die Handlung des Spiels erzählen und würde nur an der Spitze des Eisbergers kratzen, der sich im weiten Meer der Geschichte der Fortsetzung versteckt. Zum Einen, weil ich auch diesmal nicht behaupten kann, gänzlich jeden überraschendes Kniff, jeden verstrickten Nebenplot und alle wanddurchbrechenden Meta-Referenzen verstanden zu haben. Zum Anderen, weil Alan Wake 2 voller irrwitziger Momente und genialer Horror-Elemente steckt, die gar nicht im Rahmen einer kurzen Spielekritik zusammengefasst werden könnten.

Wichtig ist jedoch zu wissen, dass Spieler auch diesmal wieder in das schwummrige Bright Falls abtauchen, das wie im Vorgänger einem “David Lynch”-Film entsprungen zu sein scheint. Die rund 18-stündige Handlung wechselt dabei zwischen zwei Realität und birgt dabei auch wieder jene Komplexitäten, die Spieler des Vorgängers gewohnt sind. Doch auch wenn vieles vermutlich erst beim zweiten Durchgang wirklich geschätzt werden kann, liefert die Handlung einen überraschend leichten Einstieg auch für neue Spieler. Dies ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass der Vorgänger bereits 13 Jahre am Buckel hat und selbst eingefleischte Fans nicht mehr so ganz wissen, was denn überhaupt alles im ersten Teil passiert ist.

Wahre Detektive in Bright Falls

Nichtsdestotrotz setzt die Geschichte fast nahtlos an den Vorgänger an, auch wenn wir es diesmal mit einer neuen Figur zu tun bekommen. Saga Anderson, eine FBI-Agentin, die eine Reihe von Ritualmorden in der Kleinstadt untersuchen muss, reiht sich dabei nahtlos in die Helden und Heldinnen ein, die Remedy-Spiele so besonders machen. Sie liefert spielerisches Geplänkel, ist nachvollziehbar und kompromisslos, wenn sie es sein muss. Mit ihrem Partner Alex Casey an ihrer Seite spielt sich die Fortsetzung in den ersten Stunden wie eine mehrteilige Crime-Serie, die von Ermittlungen und neuen Funden geprägt ist. True Detective lässt Grüßen.

Verrückter wird es erst, wenn der namensgebende Alan Wake auftaucht. So findet sich der Autor nach den Ereignissen des ersten Teils in einer dunklen Dimension wieder, in der allmählich das Echte mit dem Fiktiven vermischt. Die beiden Perspektiven der Protagonisten vermischen allmählich und man ertappt sich dabei, alles was man sieht zu hinterfragen. Das Spiel gehört dabei zu den wohl schönsten, das die PS5 zu bieten hat und glänzt besonders in jenen übernatürlichen Sequenzen. Wäre der Horror, der sich im Vergleich zum Vorgänger nun eher in Richtung “Resident Evil 2: Remake” ansiedelt nicht so effektiv, kämen wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Doch auch diesmal ist Alan Wake 2 kein Vergnügungstrip. Denn Gefahren lauern an jeder Ecke.

Wie bereits erwähnt spielt sich Alan Wake 2 diesmal eher wie ein Survival-Horrorspiel. Ressourcen sind limitiert und wir sind ständig auf der Suche nach neuer Munition. Die zahlreichen verschiedenen Gegner sind dabei wieder zunächst mit einer Taschenlampe verletzbar zu machen. Die danach eintretenden Schusswunden sind realistisch und brutal und führen dank der düsteren Optik das stimmige Horror-Bild zusammen. Während die Gefechte mit den übernatürlichen Gegnern einen Großteil der zweiten Hälfte des Spiels ausmachen, ist die erste von Detektivarbeit geprägt. Dank einer übersichtlichen Wand voller Beweise und Dokumente, können die Fälle so logisch nachvollzogen werden und kontrastieren die eher übernatürliche Mystery-Handlung stimmig.

Alan Wake 2 – Fazit

Am Ende von Alan Wake 2 bleiben zwar immer noch einige Fragen offen, die Fortsetzung liefert aber einen angenehmeren Abschluss als ihr Vorgänger. Doch keine Angst: Genug kopfkratzende Momente, die sich erst durch ein “YouTube Explained”-Video erklären lassen, gibt es auch diesmal wieder. Und wenn wir uns ehrlich sind, macht das doch auch genau den Charme von Spielen dieser Art aus.

Wir hoffen nur, dass wir nicht wieder 13 Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen.

Review Wertung

10 SCORE Alan Wake 2 baut nahtlos auf dem ersten Teil auf und verbessert ihn in nahezu allen Belangen. Eines der besten Horror-Spiele des Jahres und eine würdige Fortsetzung. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 8 Story 10 Motivation 10 Steuerung 8

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..