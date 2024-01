Dead by Daylight: Alan Wake ist der neue Crossover-Charakter

Dead by Daylight hat einen neuen Crossover-Charakter: den titelgebenden Protagonisten der Alan-Wake-Franchise. Das asymmetrische Horrorspiel von Entwickler Behaviour Interactive bietet regelmäßig Crossover mit vielen der beliebtesten Horrorserien aus Film und Videospiel. Beliebte Serien wie Resident Evil, Evil Dead und Stranger Things wurden in das Spiel integriert. Die Spieler können nun ihre Lieblingskiller und -überlebenden aus einer Vielzahl von Horrorfilmen steuern. Alan Wake ist die neueste Serie, die in Dead by Daylight auftaucht.

Das kultige Horror-Franchise um den Protagonisten Alan Wake hat im vergangenen Jahr nach der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Alan Wake 2 hohe Wellen geschlagen. Das Spiel war ein sofortiger Erfolg. Die Fans lobten die fesselnde Geschichte und das atemberaubende Survival-Horror-Gameplay. Alan Wake 2 war auch bei den Preisverleihungen am Ende des Jahres erfolgreich und gewann drei Preise, darunter den Preis für die beste Erzählung bei den Game-Awards 2023 und eine Nominierung für das Spiel des Jahres. Jetzt überschreitet Alan Wake die Grenzen der Horrorspiele und macht sich auf den Weg zu Dead by Daylight.

Behaviour Interactive hat Alan Wake als neuen DLC Survivor für Dead by Daylight hinzugefügt. Alan Wake wird in eine von ihm geschriebene Geschichte hineingesogen. Seine “Champion of Light”-Vergünstigung verleiht ihm zusätzliche Geschwindigkeit, wenn er mit einer Taschenlampe leuchtet und verlangsamt Killer, wenn er sie blendet. Die Fähigkeit “Segen” ist ebenfalls verfügbar. Alan kann mithilfe von “Illumination”-Totems erschaffen, die seinen Verbündeten die Position von Generatoren und Truhen aufdecken. Sein Vorteil “Deadline” verbessert die Fertigkeitsprüfungen für die Heilung anderer Überlebender oder die Reparatur von Generatoren.

Alan Wake wird ein Teil von Dead by Daylight

Die Erweiterung von Alan Wake zu Dead by Daylight bringt eine Fülle neuer kosmetischer Elemente mit sich. Spieler können aus verschiedenen Outfits für Alan wählen, darunter das “Classic”-Outfit, das von seinem Auftritt im ersten Alan Wake inspiriert ist, und ein “Bright Falls”-Outfit, mit einem lässigeren Look. Außerdem wird es legendäre Outfits für Saga Anderson und Rose Marigold geben, die weitere Charaktere aus der Serie in das Spiel bringen.

Memory. The ultimate unreliable narrator. Dead by Daylight: Alan Wake is here. Discover his new Outfits and stay tuned for Tome 18: REVISION opening tomorrow.

Reddit 👉 https://t.co/T1G52oFS2L

Forums 👉 https://t.co/yIpdi2Jd1z pic.twitter.com/TtS1iVQUia — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) January 30, 2024

Behaviour Interactive wird neben der Zusammenarbeit auch einen neuen, zeitlich begrenzten Modifikator namens “Lights Out” hinzufügen. Dieser stellt eine zusätzliche Herausforderung für Survivor-Spieler dar, indem er die Grafik im Spiel deutlich dunkler macht. Zuvor hatte Behaviour Interactive das Interesse der Fans an verschiedenen Spielmodi abgefragt, wobei der “Disgustingly Scary”-Modus mit dunklerem und dichterem Nebel ein Vorschlag war. Alan Wake stößt nun zu Dead by Daylight. Dies ist ein Beweis für den großen Erfolg eines der angesagtesten Spiele des Jahres 2023.